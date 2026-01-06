文化部鼓勵青少年使用文化幣 結伴看國片享回饋
文化部鼓勵青少年使用文化幣看國片，今年度首波活動由「黃阿瑪的後宮生活」現身，鼓勵青少年結伴進電影院看「青春早安場」國片，加碼賺進「消費滿350點回饋200點」優惠。
今年文化幣元旦起開放領用，13歲到22歲每人都能領到1200點文化幣。文化部表示，發放至今僅1週已55.7萬人領取，領取率27%，消費金額達新台幣5870萬元。
文化部3月31日前推限定加碼方案，除原本全時段看國片消費2點送1點、結伴看國片滿350點送100點，觀看早場國片加碼獲「青春早安場」消費滿350點再回饋100點「歐趴金」，回饋次數無上限。
文化部表示，寒假期間國片類型多元，包括以女囚們養育幼子情誼為主軸，感人催淚「陽光女子合唱團」、台印合拍奇幻動作喜劇片「叫我驅魔男神」、獲金馬獎「最佳動作設計」的「恨女的逆襲」、校園青春片「愛的戀習生」及「啵me之我的青春住了鬼」等。
其他還有重溫2024年世界棒球12強賽台灣隊逆襲奪冠、上映首日就賣破862萬元的「冠軍之路」、描繪台灣民間信仰的「三清：有祢我不怕」、海洋文學作家夏曼‧藍波安的「大海浮夢」與記錄高山協作員人生故事的「高山遊民」等紀錄片。
春節檔期賀歲片包括導演九把刀新作，融合動作、奇幻、友情與懸疑，斥資上億元製作的「功夫」，及電影「孤味」導演許承傑新作「雙囍」，聚焦新舊世代婚俗觀念衝突與矛盾，在笑淚中探索家庭意義，療癒人心。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言