文化部鼓勵青少年使用文化幣 結伴看國片享回饋

中央社／ 台北6日電

文化部鼓勵青少年使用文化幣看國片，今年度首波活動由「黃阿瑪的後宮生活」現身，鼓勵青少年結伴進電影院看「青春早安場」國片，加碼賺進「消費滿350點回饋200點」優惠。

今年文化幣元旦起開放領用，13歲到22歲每人都能領到1200點文化幣。文化部表示，發放至今僅1週已55.7萬人領取，領取率27%，消費金額達新台幣5870萬元。

文化部3月31日前推限定加碼方案，除原本全時段看國片消費2點送1點、結伴看國片滿350點送100點，觀看早場國片加碼獲「青春早安場」消費滿350點再回饋100點「歐趴金」，回饋次數無上限。

文化部表示，寒假期間國片類型多元，包括以女囚們養育幼子情誼為主軸，感人催淚「陽光女子合唱團」、台印合拍奇幻動作喜劇片「叫我驅魔男神」、獲金馬獎「最佳動作設計」的「恨女的逆襲」、校園青春片「愛的戀習生」及「啵me之我的青春住了鬼」等。

其他還有重溫2024年世界棒球12強賽台灣隊逆襲奪冠、上映首日就賣破862萬元的「冠軍之路」、描繪台灣民間信仰的「三清：有祢我不怕」、海洋文學作家夏曼‧藍波安的「大海浮夢」與記錄高山協作員人生故事的「高山遊民」等紀錄片。

春節檔期賀歲片包括導演九把刀新作，融合動作、奇幻、友情與懸疑，斥資上億元製作的「功夫」，及電影「孤味」導演許承傑新作「雙囍」，聚焦新舊世代婚俗觀念衝突與矛盾，在笑淚中探索家庭意義，療癒人心。

