漁業與人權行動計畫2.0 提高外籍船員薪資、提升船上通訊與醫療條件

農業部漁業署自2022年起執行漁業與人權行動計畫（2022年至2025年），目前第二期計畫（2026至2029年）經檢討需求及蒐集相關團體意見，已完成研擬及調整，正向行政院爭取核定，持續提升及保障船員勞動權益，包含提高外籍船員薪資、建立工資給付通報與工資墊償機制、提升船上通訊與醫療條件等。

漁業署副署長林頂榮表示，第一期行動計畫執行3年多，從落實勞動條件、強化生活條件與社會保障、強化仲介管理、提升監測管理機制能量、加強權宜籍漁船管理、建立及深化國際合作、宣導共善夥伴關係等七大策略，跨部會推動20餘項改善措施，多面向及系統性保障外籍船員權益。

行動計畫主要成果包括建立工資審議機制、工資直接給付船員、強制漁船裝設船舶監視影像攝錄影系統（CCTV）、建置工時紀錄表保障休息時間符合規範、補助救生設備、獎勵經營者分享船員使用Wi-Fi、提高醫療保險額度、增設及改善岸上休憩設施、強化仲介評鑑及管理等；並增加漁業勞動檢查人員，每年對50%以上遠洋漁船實施勞動檢查，訪談船員驗證漁船勞動條件是否與法規相符。

此外，透過與船員來源國交流，對來源國仲介管理、改善船員生活設施及船員訓練等議題交換意見，逐步建立合作機制，強化保障漁業勞動權益。

林頂榮指出，第二期行動計畫延續現行七大策略重要行動措施，並針對第一期執行過程遭遇困難，與人權團體所關注的議題研擬強化作為，重點工作包括推動 ILO《漁撈工作公約（C188）》國內法化以與國際接軌，C188施行法草案已完成跨部會審查，正待行政院院會通過後送立法院；提高外籍船員薪資，與ILO《海事勞工公約（MLC）》最低薪資接軌作為先期目標。

此外，也會依最新修正法規建立工資給付通報與工資墊償機制，確保船員取得應得報酬；持續提升船上通訊與醫療條件，如推動 Wi-Fi建置及遠端醫療；並推動契約電子化等措施等。