台彩推刮刮樂新品 總獎金逾128億元

中央社／ 台北6日電

迎接新年，台灣彩券公司今天宣布，推出115年度首波5款刮刮樂新品，售價區間為新台幣100元至1000元間，總獎項超過1964萬個，總獎金逾128億元。

台彩公司今天發布新聞稿公布5款刮刮樂新品，包括「1200萬大吉利」、「五路財神」、「海底大尋寶」、「大三元」及「馬年行大運」，發行日期均為1月6日至7月6日。

台彩表示，每年只在新年限定推出的「1200萬大吉利」每張售價1000元，是面額1000元刮刮樂中頭獎獎金最高的遊戲，頭獎1200萬元共有8個，二獎100萬元多達200個，頭獎及二獎獎項個數皆破紀錄為歷年最多，總中獎率70%。

台彩表示，「五路財神」每張售價500元，頭獎500萬元共有8個，總中獎率40.72%；廣受民眾喜愛的益智延長型遊戲「海底大尋寶」每張售價300元，1000元以上的獎項超過77萬個，頭獎300萬元共有5個，總中獎率36%。

台彩說明，「大三元」每張售價200元，遊戲名稱與玩法以麻將牌「中、發、白」符號為主題，頭獎200萬元共有7個，總中獎率34%；Q版生肖主題「馬年行大運」每張售價100元，最高獎金5萬元多達150個，總中獎率50.1%，平均每2張就有1張中獎。

台彩 刮刮樂

