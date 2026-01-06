快訊

馬杜洛首度現身紐約聽證會：我是無辜的，我沒罪！

委內瑞拉正式變天！副總統宣誓就職 宣布全國實施緊急狀態逮親美人士

好市多會費將漲價 先掀一波搶辦潮？官方4月前辦卡規則曝光

武陵農場櫻花季2月13日開始管制 每日限流6千人

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
武陵農場櫻花季疏運自2月13日至3月1日共17天，疏運期間涵蓋春節及228和平紀念日連假，管制期間每日限制6000人進場。圖／交通部公路局提供
武陵農場櫻花季疏運自2月13日至3月1日共17天，疏運期間涵蓋春節及228和平紀念日連假，管制期間每日限制6000人進場。圖／交通部公路局提供

備受矚目的武陵農場櫻花季疏運自2月13日至3月1日共17天，疏運期間涵蓋春節及228和平紀念日連假，管制期間每日限制6000人進場。為讓上山賞花民眾有安全舒適的行車環境，今年首度大幅度強化台北至宜蘭大眾運輸量能，除原有的國光客運，還新增泰樂客運共同合作。

交通部公路局今召開記者會說明武陵農場花季管制措施，今年櫻花季疏運自2月13日至3月1日共17天，並規畫「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等4大交通疏運措施。

櫻花季期間武陵農場實施總量管制每日進場人數6000人，包含住宿遊客1800人、1日遊遊客4200人，其中1日遊遊客分為團體及搭乘公共運輸遊客。

考量國民旅遊團客特性，今年規畫1日遊遊客平日團體票1600人、搭乘公共運輸遊客2600人；假日（周六、周日及連續假期）團體票1000人、搭乘公共運輸遊客3200人。

住宿遊客憑武陵農場製發的車輛通行證才能進場，團體遊客透過預約平台登記並下載通行證進場，搭乘公共運輸遊客則由客運業者提供的售票管道購買車票進場。

公路局說，今年武陵農場周邊道路將實施交通管制，第一，櫻花季期間交通管制期間，台7甲線與中124線武陵農場入口進行交通管制，124線將由台中市政府公告禁止車輛進入，並由武陵農場及台中市警察局實施全天候交通管制，無場內住宿通行證或已預約團客通行證的車輛一律禁止進入。

台7甲線45k~55k（思源啞口~中124線路口）路邊禁止臨時停車，將於該路段繪設紅線及設置禁止臨時停車標誌，台中市警察局將於櫻花季期間嚴加取締；台7線及台7甲線等聯外道路將於沿線設置大型牌面，宣導無通行證者請勿進入武陵農場等相關訊息。

聯外道路施工路段管制部分，台7甲線52k+400（香菇橋災點）因颱風受創，僅能維持單線雙向通行，實施號誌管制通行，實施期間為今年2月13日至3月1日，每日6時至17時，由公路局視車流狀況以號誌管控。

團客預約如何入場？公路局說，今年度櫻花季平日每日開放25部甲類（大型）遊覽車、21部乙類（中型）遊覽車，以及9人座20部車輛入場；假日每日開放20部大型遊覽車及10部乙類中型遊覽車入場（須加裝GPS設備），並須先行於武陵農場建置的預約平台辦理登記。

公路局提醒，櫻花季期間公路局將透過已預約大客車的車輛GPS即時查核行駛情形，同時與勞動部、交通部觀光署等單位辦理跨機關聯合稽查，呼籲業者確實遵守相關規範，確保行車安全。

公共運輸接駁部分，公路局表示，今年武陵農場櫻花季公共運輸接駁服務規畫6路線，包含「台北轉運站－武陵農場」、「台北市府轉運站－武陵農場」、「宜蘭轉運站－武陵農場」、「羅東轉運站－武陵農場」、「三星鄉綜合運動場－武陵農場」及「梨山－武陵農場」。

今年武陵農場疏運，台北端（台北轉運站、台北市府轉運站）及宜蘭端（宜蘭轉運站、羅東轉運站、三星鄉綜合運動場）由國光客運及泰樂客運提供接駁服務。

此外，為配合場內總量管制措施及今年平日公共運輸名額調整供團客預約措施，每日提供車票總量為平日2600人及假日3200人，各路線數量分配為「台北轉運站－武陵農場」平假日皆1200人；「台北市府轉運站－武陵農場」平日480人，假日800人。

宜蘭端部分，「宜蘭轉運站－武陵農場」平日320人，假日400人；「羅東轉運站－武陵農場」平日200人，假日320人；「三星鄉綜合運動場－武陵農場」平日200人，假日280人；「梨山－武陵農場」平假日皆200人。

公路局表示，武陵農場櫻花季已成為國內旅遊的一大盛事，在中央、地方各單位及客運業者的通力合作下，歷年來各項疏運措施皆能圓滿達成，今年年武陵農場櫻花季交通疏運計畫，也將沿續往年，考量不同旅客的需求，提供多元的入場賞櫻管道及交通方式，並針對入場的大客車安全嚴加把關，確保行車安全。

國光客運指出，今年是國光客運執行賞櫻專車疏運第14年，這14年來國光票價一直維持不變，然而各項營運成本已大幅增加，像是配合工時規定落實雙駕駛機制，再加上票價距離主管機關核定上限仍有不小空間，雖然國光客運盼能夠反應成本調漲票價，但最終決定今年仍維持原價回饋乘客。

今年國光客運台北與宜蘭2地5站出發的賞櫻專車，於1月7日中午12時開始販售，台北出發來回票加上武陵農場門票全票730元，優待票450元。

公共運輸路線。圖／交通部公路局提供
公共運輸路線。圖／交通部公路局提供
武陵農場櫻花季疏運自2月13日至3月1日共17天，疏運期間涵蓋春節及228和平紀念日連假，管制期間每日限制6000人進場。圖／交通部公路局提供
武陵農場櫻花季疏運自2月13日至3月1日共17天，疏運期間涵蓋春節及228和平紀念日連假，管制期間每日限制6000人進場。圖／交通部公路局提供
道路交通管制。圖／交通部公路局提供
道路交通管制。圖／交通部公路局提供
武陵農場櫻花季疏運自2月13日至3月1日共17天，疏運期間涵蓋春節及228和平紀念日連假，管制期間每日限制6000人進場。圖／交通部公路局提供
武陵農場櫻花季疏運自2月13日至3月1日共17天，疏運期間涵蓋春節及228和平紀念日連假，管制期間每日限制6000人進場。圖／交通部公路局提供

武陵農場 櫻花季

延伸閱讀

國光客運4度爆欠薪 業者分2批承諾最晚下午2時全數發放

總預算卡關恐影響TPASS 台南市將邀高屏嘉義共商

機車考照大改版！1/30起取消是非題 題目全變選擇題 情境題暴增

寒流雕琢的冬日冰雪奇緣！負1.2 ℃「武陵農場」藤花園化身冰晶宮超美

相關新聞

比柳丁好吃！食安專家曬神祕水果引熱議 內行：煮熱茶也好喝

食安專家韋恩（楊世煒）近日在臉書粉專「韋恩的食農生活」分享他在市場上看到的一種新奇水果，外表呈現黃色，酸味跟甜味相當平衡，引發網友討論關注。

明明有睡卻好累？溫差大也會讓你過勞 醫教5招化解「冬季倦怠」

冬季早晨總感到身體沉重、很難起床嗎？日媒鬱金香電視台近日專訪醫師長妻涉，指出這並非單純的睡眠不足，而是俗稱「冬季倦怠」的生理現象。長妻醫師指出，由於冬季日照縮短、溫差大以及運動量減少，自律神經為了維持體溫必須不停調節，導致神經系統因過度操勞而疲於奔命，進而引發頭痛、肩頸痠痛、手腳冰冷，甚至注意力下降與情緒低落等身心失調症狀。

上公廁手機放置物平台？大量「目擊打掃情報」嚇壞眾人：太噁

一名網友日前在Dcard以「捷運廁所不要碰任何地方」為題發文，分享自己多次目睹捷運站廁所清潔過程後的觀察，直言「看起來乾淨不代表實際乾淨」，提醒民眾使用公共廁所時要特別留意個人衛生，引發大量網友共鳴與討論。

氣溫驟降心肌梗塞變多年齡層下降 醫呼籲留意關鍵細節

天氣一冷，心臟就容易出事？醫師提醒：這是真的。麻豆新樓醫院心臟科醫師蘇柏學表示，這幾天氣溫驟降、急診心肌梗塞病人跟著變多...

月台下椅子誰坐？台鐵小編幽默解答 喊話朱自清爸：再爬送辦

朱自清的《背影》描述父親在火車站為作者買橘子的故事闡述感人的父子情。一名網友發文，曬出某處火車站月台的影片，只見月台下擺放著數張排列整齊的椅子，讓他不禁好奇椅子的用途，對此，不少網友開玩笑地說是給「朱自清的爸爸坐的」，更引來台鐵小編幽默回應。

全台急凍還沒完 今晚再探6度低溫 專家：明起1周3波乾冷空氣威脅

今天本島平地最低溫是台南市楠西區8.0度，其次低溫為高雄市杉林區9.1度、台南市玉井區9.6度。天氣風險公司資深顧問吳聖...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。