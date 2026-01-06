武陵農場櫻花季2月13日開始管制 每日限流6千人

備受矚目的武陵農場櫻花季疏運自2月13日至3月1日共17天，疏運期間涵蓋春節及228和平紀念日連假，管制期間每日限制6000人進場。為讓上山賞花民眾有安全舒適的行車環境，今年首度大幅度強化台北至宜蘭大眾運輸量能，除原有的國光客運，還新增泰樂客運共同合作。

交通部公路局今召開記者會說明武陵農場花季管制措施，今年櫻花季疏運自2月13日至3月1日共17天，並規畫「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等4大交通疏運措施。

櫻花季期間武陵農場實施總量管制每日進場人數6000人，包含住宿遊客1800人、1日遊遊客4200人，其中1日遊遊客分為團體及搭乘公共運輸遊客。

考量國民旅遊團客特性，今年規畫1日遊遊客平日團體票1600人、搭乘公共運輸遊客2600人；假日（周六、周日及連續假期）團體票1000人、搭乘公共運輸遊客3200人。

住宿遊客憑武陵農場製發的車輛通行證才能進場，團體遊客透過預約平台登記並下載通行證進場，搭乘公共運輸遊客則由客運業者提供的售票管道購買車票進場。

公路局說，今年武陵農場周邊道路將實施交通管制，第一，櫻花季期間交通管制期間，台7甲線與中124線武陵農場入口進行交通管制，124線將由台中市政府公告禁止車輛進入，並由武陵農場及台中市警察局實施全天候交通管制，無場內住宿通行證或已預約團客通行證的車輛一律禁止進入。

台7甲線45k~55k（思源啞口~中124線路口）路邊禁止臨時停車，將於該路段繪設紅線及設置禁止臨時停車標誌，台中市警察局將於櫻花季期間嚴加取締；台7線及台7甲線等聯外道路將於沿線設置大型牌面，宣導無通行證者請勿進入武陵農場等相關訊息。

聯外道路施工路段管制部分，台7甲線52k+400（香菇橋災點）因颱風受創，僅能維持單線雙向通行，實施號誌管制通行，實施期間為今年2月13日至3月1日，每日6時至17時，由公路局視車流狀況以號誌管控。

團客預約如何入場？公路局說，今年度櫻花季平日每日開放25部甲類（大型）遊覽車、21部乙類（中型）遊覽車，以及9人座20部車輛入場；假日每日開放20部大型遊覽車及10部乙類中型遊覽車入場（須加裝GPS設備），並須先行於武陵農場建置的預約平台辦理登記。

公路局提醒，櫻花季期間公路局將透過已預約大客車的車輛GPS即時查核行駛情形，同時與勞動部、交通部觀光署等單位辦理跨機關聯合稽查，呼籲業者確實遵守相關規範，確保行車安全。

公共運輸接駁部分，公路局表示，今年武陵農場櫻花季公共運輸接駁服務規畫6路線，包含「台北轉運站－武陵農場」、「台北市府轉運站－武陵農場」、「宜蘭轉運站－武陵農場」、「羅東轉運站－武陵農場」、「三星鄉綜合運動場－武陵農場」及「梨山－武陵農場」。

今年武陵農場疏運，台北端（台北轉運站、台北市府轉運站）及宜蘭端（宜蘭轉運站、羅東轉運站、三星鄉綜合運動場）由國光客運及泰樂客運提供接駁服務。

此外，為配合場內總量管制措施及今年平日公共運輸名額調整供團客預約措施，每日提供車票總量為平日2600人及假日3200人，各路線數量分配為「台北轉運站－武陵農場」平假日皆1200人；「台北市府轉運站－武陵農場」平日480人，假日800人。

宜蘭端部分，「宜蘭轉運站－武陵農場」平日320人，假日400人；「羅東轉運站－武陵農場」平日200人，假日320人；「三星鄉綜合運動場－武陵農場」平日200人，假日280人；「梨山－武陵農場」平假日皆200人。

公路局表示，武陵農場櫻花季已成為國內旅遊的一大盛事，在中央、地方各單位及客運業者的通力合作下，歷年來各項疏運措施皆能圓滿達成，今年年武陵農場櫻花季交通疏運計畫，也將沿續往年，考量不同旅客的需求，提供多元的入場賞櫻管道及交通方式，並針對入場的大客車安全嚴加把關，確保行車安全。

國光客運指出，今年是國光客運執行賞櫻專車疏運第14年，這14年來國光票價一直維持不變，然而各項營運成本已大幅增加，像是配合工時規定落實雙駕駛機制，再加上票價距離主管機關核定上限仍有不小空間，雖然國光客運盼能夠反應成本調漲票價，但最終決定今年仍維持原價回饋乘客。

今年國光客運台北與宜蘭2地5站出發的賞櫻專車，於1月7日中午12時開始販售，台北出發來回票加上武陵農場門票全票730元，優待票450元。 公共運輸路線。圖／交通部公路局提供 武陵農場櫻花季疏運自2月13日至3月1日共17天，疏運期間涵蓋春節及228和平紀念日連假，管制期間每日限制6000人進場。圖／交通部公路局提供 道路交通管制。圖／交通部公路局提供 武陵農場櫻花季疏運自2月13日至3月1日共17天，疏運期間涵蓋春節及228和平紀念日連假，管制期間每日限制6000人進場。圖／交通部公路局提供