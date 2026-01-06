快訊

蔣萬安拍板北市國中小營養午餐免費 家長樂觀籲「一現象」要注意

馬杜洛律師是他！61歲老將熟悉地緣政治法律戰「睡覺也在打官司」

防共諜！國防部祭公文機密新規定 基層怨：天兵政策

聽新聞
0:00 / 0:00

整理包／手腳要快！廚餘機補助搶翻 申請資格、金額、5大機型優缺點一次看懂

聯合新聞網／ 綜合報導
許多地方政府推出廚餘機補助，申請都十分踴躍，經費一下就用罄。圖／聯合報系資料照片
許多地方政府推出廚餘機補助，申請都十分踴躍，經費一下就用罄。圖／聯合報系資料照片

由於非洲豬瘟疫情國內將逐步禁用廚餘養豬，大量廚餘該如何處理成為各地關注的問題，台中市1月2日起推出家用廚餘機補助計畫，限量1萬台，許多市民搶領限量名額登記，短短3天即吸引近5000戶申請，目前台中市長盧秀燕表示，已在評估是否加碼補助。

屏東縣府去年推出家用廚餘機補助也非常熱門，一下就申請額滿，今年家用廚餘機補助元旦起跑到3月31日止，符合資格的家庭，可申請補助購買金額的4成、最高補助6000元，今年也新增線上申請。

全台共有4縣市有廚餘機補助，包括南投、雲林、屏東、台中，目前南投縣、雲林縣也正在研議2026年的補助方案。

文章目錄


申請期間：2026年1月2日至12月31日止（經費用罄將提前停止）

補助金額：5000元（低於5000元則以實際金額核給，耗材不補助）

對象：具台中市戶籍之民眾，且須於2025年6月30日前已設籍

限制：僅限自然人申請（不含公司行號、機關學校），每戶限補助一台

適用機型

圖／AI生成
圖／AI生成

不補助類型：安裝於流理台排水管之「粉碎型」或「冷藏冷凍型」

準備文件

戶籍證明：3個月內載明詳細記事之戶口名簿或戶籍謄本

購買證明：統一發票或免用統一發票收據，需載明廠牌、機種及機型等，如有載明購買人者，應與申請人一致，發票日期須介於2026年1月1日至2026年12月31日之間，且不可打統編，平行輸入產品（水貨）不予補助

保固證明：蓋有經銷商章的保固書（若無則提供載有製造號碼的機體照片）

存摺影本：限申請人本人存摺

身分揭露表：申請人為公職人員或其關係人時須附

申請流程

申請管道：一律採 「台中通 (TCPASS)」 線上申辦

App申請：首頁→線上申辦→廚餘機補助（App下載

網頁申請：台中通官網→服務e櫃檯→廚餘機補助(網頁申請連結

審核採「先到先審」制，文件不全者有2次補正機會，審核通過後，補助款將依序撥入申請人帳戶，撥款後，環保局得派員進行視訊或實地抽查使用情形，廚餘機必須在台中市轄內使用，且不得有轉賣或退貨之情事，否則將追回補助款。

編輯推薦

台中市家用廚餘機補助申請持續升溫，許多業者亦推出配合方案。圖／台中市政府提供
台中市家用廚餘機補助申請持續升溫，許多業者亦推出配合方案。圖／台中市政府提供


申請期間：2026年1月1日至3月31日24時

補助金額：發票金額40%，最高上限6000元（僅限機體價格，不含濾芯等耗材）

對象：申請人必須設籍於屏東縣

限制：每戶以補助1台為限，2025年已請領過補助的家戶，及公司行號（發票開立統編者）皆不予補助

適用機型

圖／AI生成
圖／AI生成

準備文件

購買證明：發票影本需載明廠牌、型號及金額，發票必須為補助原則公告受理期間開立

存摺影本：限申請人本人存摺

保固證明：保固書或說明書封面影本

戶籍證明：戶口名簿或戶籍謄本影本，以確認設籍於屏東縣

使用證明：彩色照片2張，第1張為餘放置於機內之使用前照片，第2張為廚餘處理完成後，仍置於機內的全景照（需同時拍到機器與內容物）

申請流程

網路申請：縣府申請網站，截止日至3月31日24時止。

紙本申請：郵寄或親送至「屏東縣政府環境保護局 廢棄物管理科」，親送時限至3月31日17時止；郵寄以郵戳為憑，至3月31日止。

編輯推薦

屏東縣家用廚餘機補助計畫從元旦起到今年3月底受理申請，最高補助6000元，今年新增線上申請。圖／聯合報系資料照片
屏東縣家用廚餘機補助計畫從元旦起到今年3月底受理申請，最高補助6000元，今年新增線上申請。圖／聯合報系資料照片


生物分解型

這種類型模擬自然界的腐熟過程，利用專用微生物菌種將廚餘分解為水蒸氣、二氧化碳及有機碎屑。

優點：產物體積縮減率最高（可達90%以上），產出的粉末可直接作為基肥，環保且永續。

缺點：處理時間較長（通常需24小時以上），且對丟入的食材較挑剔（骨頭、硬殼可能無法分解）。

適合對象：家中有陽台或小花園、追求極致減廢的環保人士。

乾燥處理型

利用高溫烘乾技術移除廚餘中的水分，並透過刀片攪碎縮小體積。

優點：處理速度快，體積可縮小約70%~80%。乾燥後的碎屑像肉鬆，幾乎沒有異味，且通常不挑食材（硬殼亦可）。

缺點：耗電量相對較高，且其產物是「乾燥後的垃圾」，若要當肥料需再經過長時間堆肥熟成，無法直接使用。

適合對象：居住空間有限、不追求堆肥，只想解決廚餘發臭問題的家庭。

混合處理型

這是結合上述兩者的技術，先透過熱風烘乾脫水，再利用微生物或攪拌技術進行處理。

優點：兼具乾燥型的快速與生物型的減廢效果，處理後的碎屑性狀穩定。

缺點：機體通常體積較大，且機器單價較昂貴。

適合對象：預算充足，且希望在最短時間內獲得穩定堆肥來源的使用者。

粉碎型／鐵胃

通常安裝在廚房洗手槽下方，直接連接排水管。利用高速旋轉葉片將廚餘磨成漿狀，隨水流排入下水道。

優點：完全不佔地面空間，即倒即處理，完全無需等待或清理殘渣。

缺點：台灣老舊住宅排水管徑較細，容易造成阻塞或沼氣回灌；此外，這對汙水處理系統的負荷較大。

適合對象：居住於新式大樓（具備專用排汙管線）。

冷藏冷凍型

這類設備不是「處理」廚餘而是「暫存」，透過低溫環境抑制細菌滋生與異味。

優點：價格最便宜，不挑食材（湯水、大骨皆可），無須維護菌種或耗材，直接整袋丟入。

缺點：無法縮減廚餘體積，使用者最終仍需自行丟垃圾，性質像是「專門放垃圾的小冰箱」。

適合對象：租屋族、無法天天追垃圾車，僅求廚餘不長蟲發臭的族群。

編輯推薦

廚餘機 台中 屏東

延伸閱讀

台中廚餘機補助限量1萬台賣到缺貨！盧秀燕：盤點經費、設防弊機制

重視廚餘去化問題 江啟臣考察雲林為台中永續找解方

中市廚餘機補助受歡迎 機型偏向乾燥型 學者建議這樣做更好

中市廚餘機補助申請逾5200件 乾燥型占8成

相關新聞

亞太兒科醫院排行 台大兒醫名次前進4名 院長分析：與榜首差在這一點

美國新聞周刊（Newsweek）進行2025年亞太專科醫院評比，我國兒童院百名之內，上榜醫院共三家，台大兒童醫院排名第1...

影／星宇航空首架A350-1000廣體客機 張國煒親自駕機抵台

全台第一架、同時也是星宇航空首架 A350-1000 廣體客機，於法國土魯斯時間5日下午由董事長張國煒親自駕駛啟程，並於...

健檢正常卻突然中風？ 醫揭代謝症候群訊號：一堆人忽略

不少人每年做健康檢查，只要看到報告一整排「正常值」，心裡就鬆了一口氣，但這份安心可能只是暫時的。腸胃科醫師鄭泓志指出，代謝症候群與多數慢性病...

味覺全失、暴瘦18公斤　奇美中西醫攜手助癌友撐過化放療關卡

根據國健署調查統計，頭頸癌（包含口腔癌、口咽癌與下咽癌）為男性癌症發生率與死亡率第4位，但許多病人常因化療副作用而中途停...

臉上出現黑色斑塊不管它 一年後竟成皮膚癌

新北市七旬男子一年多前發現右臉有一小塊黑色斑塊，因無痛未多留意，直到近日黑色斑塊變大，才趕緊求助醫師，未料，經過切片檢查...

染A肝人數創9年新高！每月病例達50至65例 八成為男性30至39歲居多

衛福部疾管署表示，國內急性病毒性A型肝炎疫情病例數呈上升趨勢，自2025年3月至今，一直未見趨緩。去年年急性A肝累計確定...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。