整理包／手腳要快！廚餘機補助搶翻 申請資格、金額、5大機型優缺點一次看懂

由於非洲豬瘟疫情國內將逐步禁用廚餘養豬，大量廚餘該如何處理成為各地關注的問題，台中市1月2日起推出家用廚餘機補助計畫，限量1萬台，許多市民搶領限量名額登記，短短3天即吸引近5000戶申請，目前台中市長盧秀燕表示，已在評估是否加碼補助。

屏東縣府去年推出家用廚餘機補助也非常熱門，一下就申請額滿，今年家用廚餘機補助元旦起跑到3月31日止，符合資格的家庭，可申請補助購買金額的4成、最高補助6000元，今年也新增線上申請。

全台共有4縣市有廚餘機補助，包括南投、雲林、屏東、台中，目前南投縣、雲林縣也正在研議2026年的補助方案。

申請期間：2026年1月2日至12月31日止（經費用罄將提前停止）

補助金額：5000元（低於5000元則以實際金額核給，耗材不補助）

對象：具台中市戶籍之民眾，且須於2025年6月30日前已設籍

限制：僅限自然人申請（不含公司行號、機關學校），每戶限補助一台

適用機型

不補助類型：安裝於流理台排水管之「粉碎型」或「冷藏冷凍型」

準備文件

戶籍證明：3個月內載明詳細記事之戶口名簿或戶籍謄本

購買證明：統一發票或免用統一發票收據，需載明廠牌、機種及機型等，如有載明購買人者，應與申請人一致，發票日期須介於2026年1月1日至2026年12月31日之間，且不可打統編，平行輸入產品（水貨）不予補助

保固證明：蓋有經銷商章的保固書（若無則提供載有製造號碼的機體照片）

存摺影本：限申請人本人存摺

身分揭露表：申請人為公職人員或其關係人時須附

申請流程

申請管道：一律採 「台中通 (TCPASS)」 線上申辦

App申請：首頁→線上申辦→廚餘機補助（App下載）

網頁申請：台中通官網→服務e櫃檯→廚餘機補助(網頁申請連結）

審核採「先到先審」制，文件不全者有2次補正機會，審核通過後，補助款將依序撥入申請人帳戶，撥款後，環保局得派員進行視訊或實地抽查使用情形，廚餘機必須在台中市轄內使用，且不得有轉賣或退貨之情事，否則將追回補助款。

申請期間：2026年1月1日至3月31日24時

補助金額：發票金額40%，最高上限6000元（僅限機體價格，不含濾芯等耗材）

對象：申請人必須設籍於屏東縣

限制：每戶以補助1台為限，2025年已請領過補助的家戶，及公司行號（發票開立統編者）皆不予補助

適用機型

準備文件

購買證明：發票影本需載明廠牌、型號及金額，發票必須為補助原則公告受理期間開立

存摺影本：限申請人本人存摺

保固證明：保固書或說明書封面影本

戶籍證明：戶口名簿或戶籍謄本影本，以確認設籍於屏東縣

使用證明：彩色照片2張，第1張為餘放置於機內之使用前照片，第2張為廚餘處理完成後，仍置於機內的全景照（需同時拍到機器與內容物）

申請流程

網路申請：至縣府申請網站，截止日至3月31日24時止。

紙本申請：郵寄或親送至「屏東縣政府環境保護局 廢棄物管理科」，親送時限至3月31日17時止；郵寄以郵戳為憑，至3月31日止。

生物分解型

這種類型模擬自然界的腐熟過程，利用專用微生物菌種將廚餘分解為水蒸氣、二氧化碳及有機碎屑。

優點：產物體積縮減率最高（可達90%以上），產出的粉末可直接作為基肥，環保且永續。

缺點：處理時間較長（通常需24小時以上），且對丟入的食材較挑剔（骨頭、硬殼可能無法分解）。

適合對象：家中有陽台或小花園、追求極致減廢的環保人士。

乾燥處理型

利用高溫烘乾技術移除廚餘中的水分，並透過刀片攪碎縮小體積。

優點：處理速度快，體積可縮小約70%~80%。乾燥後的碎屑像肉鬆，幾乎沒有異味，且通常不挑食材（硬殼亦可）。

缺點：耗電量相對較高，且其產物是「乾燥後的垃圾」，若要當肥料需再經過長時間堆肥熟成，無法直接使用。

適合對象：居住空間有限、不追求堆肥，只想解決廚餘發臭問題的家庭。

混合處理型

這是結合上述兩者的技術，先透過熱風烘乾脫水，再利用微生物或攪拌技術進行處理。

優點：兼具乾燥型的快速與生物型的減廢效果，處理後的碎屑性狀穩定。

缺點：機體通常體積較大，且機器單價較昂貴。

適合對象：預算充足，且希望在最短時間內獲得穩定堆肥來源的使用者。

粉碎型／鐵胃

通常安裝在廚房洗手槽下方，直接連接排水管。利用高速旋轉葉片將廚餘磨成漿狀，隨水流排入下水道。

優點：完全不佔地面空間，即倒即處理，完全無需等待或清理殘渣。

缺點：台灣老舊住宅排水管徑較細，容易造成阻塞或沼氣回灌；此外，這對汙水處理系統的負荷較大。

適合對象：居住於新式大樓（具備專用排汙管線）。

冷藏冷凍型

這類設備不是「處理」廚餘而是「暫存」，透過低溫環境抑制細菌滋生與異味。

優點：價格最便宜，不挑食材（湯水、大骨皆可），無須維護菌種或耗材，直接整袋丟入。

缺點：無法縮減廚餘體積，使用者最終仍需自行丟垃圾，性質像是「專門放垃圾的小冰箱」。

適合對象：租屋族、無法天天追垃圾車，僅求廚餘不長蟲發臭的族群。