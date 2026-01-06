比柳丁好吃！食安專家曬神祕水果引熱議 內行：煮熱茶也好喝
食安專家韋恩（楊世煒）近日在臉書粉專「韋恩的食農生活」分享他在市場上看到的一種新奇水果，外表呈現黃色，酸味跟甜味相當平衡，引發網友討論關注。
韋恩在貼文中表示：「今天在市場上看到一種神奇的水果，有朋友們知道他是什麼嗎，吃起來很好吃，酸味跟甜味相當的平衡，不會像柳丁一樣太甜。」
網友紛紛留言討論，有人形容外觀「長得像卡布里島的檸檬」，也有人笑說「柑橘圈可是很亂的」，有人則回答是「三寶柑」，並分享說拿來煮熱茶也很好喝。
對於網友的討論，韋恩也公布了正解，他表示：「看來大家都很有興趣，我趕快來公布答案。有朋友已經講出正確答案，他叫檸檬柑。價格是比較貴，但是我覺得比柳丁好吃，有機會大家也可以找來吃吃看。」
根據農業知識入口網介紹，三寶柑又稱檸檬柑，為日治時代引進栽培的柑橘品種。過去並不受到重視，但近年因果型特殊、果肉細緻多汁且帶有檸檬香氣，逐漸受到市場歡迎，栽培面積也逐漸增加。
三寶柑屬晚生品種，品質優良、味道清爽，但種子較多、外觀不佳是其缺點。果實重量約250至300克，呈倒短卵形，果梗部有突起，果皮濃黃色、油胞粗且果皮厚，剝離較容易，果心大而粗，果肉淡黃色、柔軟多汁，果實還帶有柚香味。
