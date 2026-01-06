51歲男胃食道逆流又有睡眠呼吸中止症 醫分享經驗：飲酒是放大因子
1名51歲男性因經常交際應酬，每晚吃得多還得拼酒助興，返家後倒頭就睡，不僅鼾聲如雷惹怒老婆，每晚還被胃酸逆流嗆醒，感覺胸口悶與腹脹不適，就醫後診斷為「夜間型胃食道逆流」。醫師警告另一隱形健康殺手則是睡眠呼吸中止症候群，建議藥物、減肥與改變生活型態三者並行，才能挽救健康和婚姻。
亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科醫師江承源說，患者症狀高度符合夜間型胃食道逆流病徵，加上胃食道逆流如果合併打呼與白天精神不濟等狀況，背後往往還潛藏的就是睡眠呼吸中止症。
他說，夜間胃食道逆流多發生於平躺與肌肉放鬆的睡眠狀態，胃酸更容易逆流至食道，造成火燒心、胸悶或突然驚醒，部分患者還會伴隨心悸與恐慌感，感覺上很像心臟疾病，但多數情況其實並非心臟本身異常。
臨床研究發現，若患者同時合併打呼、白天嗜睡、體重偏高、腹部肥胖、早上口乾頭痛或睡眠品質差等情況，睡眠呼吸中止的機率明顯提高，尤其是應酬飲酒常成為兩者的共同放大因子。因為酒精會降低上呼吸道與食道括約肌張力，影響睡眠結構，也可能同時加重打呼與胃酸逆流。
江承源說，一旦睡眠呼吸中止發作時，患者會因呼吸道暫時塌陷，患者會用力吸氣，造成胸腔內負壓增加，這股抽吸力容易把胃內容物往上拉，使胃酸逆流進入食道，形成夜間反覆驚醒與睡眠破碎的惡性循環，這也是部分患者即使規律服用抑酸藥物，夜間症狀仍反覆發作。
他說，藥物是必要治療工具，但不是唯一答案，短期可使用質子幫浦抑制劑控制症狀，症狀改善後應評估減量或停藥，更關鍵的是體重與生活型態的調整。他分享自身經驗表示，過去曾因肥胖出現打呼與胃食道逆流問題，後來透過規律跑步運動，並在醫師評估下短期使用減重藥物輔助控制體重，隨著體重下降，夜間逆流與打呼情形明顯改善。
江承源說，如果夜間反覆出現火燒心與心悸，是身體發出的警訊，胃食道逆流不只是腸胃問題，夜間症狀更可能牽涉到睡眠與呼吸，對於應酬頻繁、飲酒後容易打呼的中年族群，與其只靠抑酸藥撐過夜晚，不如把睡眠呼吸中止與體重管理一併納入評估，才能真正打破惡性循環，找回好的睡眠與健康。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
