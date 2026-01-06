快訊

馬杜洛首度現身紐約聽證會：我是無辜的，我沒罪！

委內瑞拉正式變天！副總統宣誓就職 宣布全國實施緊急狀態逮親美人士

好市多會費將漲價 先掀一波搶辦潮？官方4月前辦卡規則曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

臺北市政府衛生局公布114年度 食品容器具及循環杯抽驗結果

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
臺北市衛生局至量販店、婦嬰用品店、五金百貨商店、連鎖便利超商及連鎖速食店等處進行抽驗，其中3件產品食品容器具標示不符規定。圖／台北市政府衛生局提供
臺北市衛生局至量販店、婦嬰用品店、五金百貨商店、連鎖便利超商及連鎖速食店等處進行抽驗，其中3件產品食品容器具標示不符規定。圖／台北市政府衛生局提供

為保護民眾使用市售食品容器具及循環杯之衛生安全，臺北市衛生局至量販店、婦嬰用品店、五金百貨商店、連鎖便利超商及連鎖速食店等處進行抽驗，共計抽驗40件食品容器具及27件循環杯，食品容器具品質及循環杯清潔度檢驗結果皆符合規定，但其中3件產品食品容器具標示不符規定。

本次食品容器具抽驗包含15件塑膠容器具（含5件塑膠奶瓶、5件一次性外帶食品容器具（PP/PE/PET）及5件Tritan水壺或矽膠容器具）、5件紙容器有淋膜、5件免洗筷子、5件玻璃（或陶瓷器、施琺瑯）之容器、5件PTFE 塗層不沾鍋及5件不鏽鋼內膽保溫瓶，依產品屬性擇定檢驗項目，包含材質鑑別、耐熱性試驗、材質試驗、溶出試驗、雙酚A總含量、螢光增白劑及重金屬（鉛、銻）等，檢驗結果均符合規定，惟有3件產品標示不合格；另依據臺北市環境保護局提供環保杯租借服務之門市，抽驗27件循環杯，檢驗項目為澱粉殘留物、脂肪殘留物、蛋白質殘留物及烷基苯磺酸鹽（ABS）殘留，皆符合規定。

臺北市衛生局說明，食品容器具標示不符規定違規情形包括：1件產品本體未標示材質名稱及耐熱溫度；1件外箱耐熱溫度標示與本體不相同；1件國內負責廠商地址不齊全。食品容器具未依食品安全衛生管理法第26條規定標示者，依同法第47條規定，可處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰，並依同法第52條第1項第3款規定，命業者將違規產品限期回收改正，改正前不得繼續販賣；食品容器具未依食品安全衛生管理法第28條規定標示者，依同法第45條規定，可處新臺幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。3件產品來源皆為外縣市，已移請所轄衛生局查處。

臺北市衛生局提醒販售業者，依據衛生福利部105年4月18日部授食字第1041304937號公告修正，製造日期為106年7月1日後之「食品接觸面含塑膠材質之食品器具、食品容器或包裝」產品應於最小販賣單位的包裝或本體上標示，且標示應具顯著性，提供消費者選購時參考，不得僅於不可拆封的包裝內部之本體或說明書等方式標示。供重複使用之塑膠類食品器皿或容器，其主要本體並應以印刷、打印或壓印方式標示其材質名稱及耐熱溫度，不得粘貼，亦不得僅在外包裝標示。

有關塑膠類食品容器具之耐熱溫度可能因為不同規格或經由不同加工方式製成，以致實際耐熱溫度有所不同，故各產品之實際耐熱溫度，應以製造商標示為準。消費者於購買前應先確認其材質名稱、耐熱溫度及使用注意事項或微波等其他警語，選購標示完整之產品，並依照標示事項正確使用；當產品發生破損或裂痕，應立即更換，以確保安全與健康。

延伸閱讀

38年台中老牌旅行社報財務異常 遭勒令停業3個月

「丸龜製麵」使用重組肉卻漏一標示 食藥署最新稽查開罰3萬！

犬隻意外墜落重傷 飼主未照護還棄養…動保處重罰

從中國商標法第五次修法看商標策略佈局

相關新聞

比柳丁好吃！食安專家曬神祕水果引熱議 內行：煮熱茶也好喝

食安專家韋恩（楊世煒）近日在臉書粉專「韋恩的食農生活」分享他在市場上看到的一種新奇水果，外表呈現黃色，酸味跟甜味相當平衡，引發網友討論關注。

明明有睡卻好累？溫差大也會讓你過勞 醫教5招化解「冬季倦怠」

冬季早晨總感到身體沉重、很難起床嗎？日媒鬱金香電視台近日專訪醫師長妻涉，指出這並非單純的睡眠不足，而是俗稱「冬季倦怠」的生理現象。長妻醫師指出，由於冬季日照縮短、溫差大以及運動量減少，自律神經為了維持體溫必須不停調節，導致神經系統因過度操勞而疲於奔命，進而引發頭痛、肩頸痠痛、手腳冰冷，甚至注意力下降與情緒低落等身心失調症狀。

上公廁手機放置物平台？大量「目擊打掃情報」嚇壞眾人：太噁

一名網友日前在Dcard以「捷運廁所不要碰任何地方」為題發文，分享自己多次目睹捷運站廁所清潔過程後的觀察，直言「看起來乾淨不代表實際乾淨」，提醒民眾使用公共廁所時要特別留意個人衛生，引發大量網友共鳴與討論。

氣溫驟降心肌梗塞變多年齡層下降 醫呼籲留意關鍵細節

天氣一冷，心臟就容易出事？醫師提醒：這是真的。麻豆新樓醫院心臟科醫師蘇柏學表示，這幾天氣溫驟降、急診心肌梗塞病人跟著變多...

月台下椅子誰坐？台鐵小編幽默解答 喊話朱自清爸：再爬送辦

朱自清的《背影》描述父親在火車站為作者買橘子的故事闡述感人的父子情。一名網友發文，曬出某處火車站月台的影片，只見月台下擺放著數張排列整齊的椅子，讓他不禁好奇椅子的用途，對此，不少網友開玩笑地說是給「朱自清的爸爸坐的」，更引來台鐵小編幽默回應。

全台急凍還沒完 今晚再探6度低溫 專家：明起1周3波乾冷空氣威脅

今天本島平地最低溫是台南市楠西區8.0度，其次低溫為高雄市杉林區9.1度、台南市玉井區9.6度。天氣風險公司資深顧問吳聖...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。