聽新聞
0:00 / 0:00
國光客運4度爆欠薪 業者分2批承諾最晚下午2時全數發放
國光客運今年才過6天又爆4度欠薪，國光客運表示，昨晚已全數發放駕駛長薪資，而逾200名站務及行政人員的薪資，最晚今下午2時也會全數發放，並盼農曆年前恢復到過往營運模式；由於先前欠薪已罰9萬元，此次情況是否繼續開罰？交通部公路局則說，暫不開罰。
有國光客運司機昨中午在網路發文，指原訂1月5日要發放薪資卻未收到；國光客運今出席「武陵農場花季管制」記者會，會後接受聯訪時表示，昨晚已全數發放司機員的薪資；另外，針對逾200名站務及總公司的行政人員則最晚會在下午2時前全數發放。
國光客運表示，昨晚已全數發放駕駛長薪資，目前正在調度資金以發放200名站務人員及總公司行政人員的薪資，最晚今下午2時前全數發放；國光客運強調，國光客運營運沒有問題，只是資金還在最後調整階段，預期農曆年前就能恢復到過往營運模式，今早所有班次、對外服務都沒問題。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言