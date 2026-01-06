國光客運4度爆欠薪 業者分2批承諾最晚下午2時全數發放

國光客運今年才過6天又爆4度欠薪，國光客運表示，昨晚已全數發放駕駛長薪資，而逾200名站務及行政人員的薪資，最晚今下午2時也會全數發放，並盼農曆年前恢復到過往營運模式；由於先前欠薪已罰9萬元，此次情況是否繼續開罰？交通部公路局則說，暫不開罰。

有國光客運司機昨中午在網路發文，指原訂1月5日要發放薪資卻未收到；國光客運今出席「武陵農場花季管制」記者會，會後接受聯訪時表示，昨晚已全數發放司機員的薪資；另外，針對逾200名站務及總公司的行政人員則最晚會在下午2時前全數發放。

國光客運表示，昨晚已全數發放駕駛長薪資，目前正在調度資金以發放200名站務人員及總公司行政人員的薪資，最晚今下午2時前全數發放；國光客運強調，國光客運營運沒有問題，只是資金還在最後調整階段，預期農曆年前就能恢復到過往營運模式，今早所有班次、對外服務都沒問題。