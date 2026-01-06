快訊

外送專法今三讀 勞動部：保障外送員、消費者、合作商家權益

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
立法院今（6）日三讀通過「外送平台從業人員保障專法」，預計最快8月上路。聯合報系資料照

立法院今（6）日三讀通過「外送員權益保障及外送平臺管理法」。勞動部表示，外送平台產業在國內發展10多年來，外送員、消費者、合作商家與外送平台業者間的權利義務關係，存在日益失衡的嚴峻問題，因此需要一部由跨部會分工合作的整合性專法，透過制度化的法律規範，使外送平台產業內的四方權利義務關係可以更為衡平及健康發展。

勞動部表示，外送平台業者於近年幾度片面變更報酬，也透過數位技術掌握派單、計算報酬及運費、制定契約條款及資訊等優勢權力，制定外送專法，目的在於透過法律明確規範，確保契約公平、資訊透明與爭議申訴機制得以落實，並在考量數位平台產業創新空間的前提下，來衡平外送員、消費者、合作商家及平台業者四方的權利義務關係，促進產業健全發展。

勞動部說，外送專法著重在保障外送員、消費者、合作商家權益三大面向。第一是保障外送員權益，在保障外送員每筆訂單的基本報酬方向，明定不得低於外送服務期間(接單到完成)依比例換算最低時薪1.25倍，並設有最低保障金額45元及調整機制，來確保外送員的報酬計算能符合可預期及可驗算原則，且在一定基準線以上；同時規定報酬應全額直接給付、每月至少發給二次，並提供清楚可核對的報酬明細，提升報酬給付透明度。

在確保平台與外送員間的契約公平及合理性方面，明訂由勞動部訂定「外送服務定型化契約應記載及不得記載事項」，未來外送平台業者與外送員簽訂的外送服務契約，不得違反前述應記載及不得記載事項，否則無效。同時，業者也不得任意變更外送服務契約的重要權利義務事項，也不得逕以公告、強迫同意的方式，要求外送員同意變更。

強化外送員工作權保障方面，除明訂平台業者與外送員可單方終止外送服務契約各項事由外，當業者對外送員為終止契約或其他不利決定，須敘明理由及負舉證責任，並應提供申訴機會，且針對契約終止爭議，須設置獨立的處理小組，提供外送員申訴救濟管道；強化職業安全與保險權益部分，則明訂業者須為外送員投保團體傷害保險及責任保險，並應負擔職災保險保費；同時要求業者在遭遇天然災害經政府宣布停止上班區域停止營業，不得派發訂單，另發生重大職業災害時，應即時通報勞動檢查機構並進行事故調查。

第二，保障消費者權益面，包括交通部應訂定消費者定型化契約應記載及不得記載事項，避免外送平台業者置入免責、模糊責任或限制退費等損害消費者權益的契約條款；並要求平台業者應保存完整的交易、退費與申訴等紀錄，如發生消費糾紛時，業者依法有提供紀錄予行政機關的義務。此外，透過平台業者應對外送員實施食品衛生安全、道路交通安全等教育訓練與安全管理，降低食品汙染與交通事故風險

最後是保障合作商家權益面，明訂由經濟部訂定外送合作契約範本，要求外送平台明確揭露其費用收取及抽成、貨款結算、契約終止與爭議處理機制，避免平台業者單方制定不合理條款。也明訂業者應保存貨款計算、交易往來與爭議處理等相關紀錄，提升金流與營運透明度，降低外送平台業者任意扣款或終止合作的風險。

勞動部表示，新法將於總統公布後6個月施行，上路前的過渡期間，勞動部將盡速會同交通部、經濟部等相關部會共同完成施行細則及相關子法的制訂及公告。

