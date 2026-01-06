海象不佳 綠島船班全取消蘭嶼改提前航行

朱自清的《背影》描述父親在火車站為作者買橘子的故事闡述感人的父子情。一名網友發文，曬出某處火車站月台的影片，只見月台下擺放著數張排列整齊的椅子，讓他不禁好奇椅子的用途，對此，不少網友開玩笑地說是給「朱自清的爸爸坐的」，更引來台鐵小編幽默回應。

2026-01-06 09:33