孩子一封信圓夢 金曲台語歌后詹雅雯陪伴歌迷抗病

金曲台語歌后詹雅雯近日走進台中榮民總醫院嘉義分院呼吸照護病房，探望長期住院歌迷，並分享自身對抗病痛的歷程鼓勵歌迷。她說，看到孩子為母親寫來的一封信十分動容，感受到孝心與牽掛，才決定南下走進病房圓夢；院長陳正榮說，情感支持能成為病人面對疾病的重要力量。

金曲台語歌后詹雅雯昨天下午低調前往台中榮民總醫院嘉義分院，探視年約60歲、長期住院於呼吸照護病房的歌迷「阿芬」（化名）。「阿芬」年輕時曾懷抱成為歌手的夢想，長年熱愛音樂，也是詹雅雯的忠實粉絲，隨著病情影響行動與生活，音樂成為她面對治療的重要精神支柱。家屬不捨其心願未了，寫信表達盼望，在各方促成下詹雅雯到院探望。

探訪過程中，詹雅雯親切關心「阿芬」病況，握著她的手溫柔鼓勵，短暫卻真誠的互動，讓病人露出久違的笑容，也讓在場家屬與醫護人員深受觸動。詹雅雯告訴「阿芬」要加油，也提到孩子十分孝順，才能寫信找到她，這份心意成為支撐彼此的重要力量。

護理部主任張蘭英表示，呼吸照護病房多收治長期仰賴呼吸器支持的慢性重症患者，住院時間往往以月甚至年計，醫療照護除專業技術外，更需要心理韌性與情緒支持。此次圓夢探訪，為病人帶來極大的精神鼓舞，也讓醫療團隊看見人文關懷在照護歷程中的重要角色。

院長陳正榮表示，詹雅雯走進病房，為長期與病魔奮戰的病人帶來溫暖與力量，也讓醫療團隊更深刻體會情感支持的價值，中榮嘉義分院將持續以病人為中心，深化全人照護，讓治療不只回應病情，也能承接病人的情緒與生命故事。一封來自家屬的真摯信件，促成了一場溫暖的生命相遇，為長期住院病人注入撐過治療的希望。 金曲台語歌后詹雅雯探望住院歌迷，與病人、家屬及醫療團隊一同比出加油手勢，為病房注入溫暖與希望。圖／台中榮民總醫院嘉義分院提供 金曲台語歌后詹雅雯走進台中榮民總醫院嘉義分院呼吸照護病房，俯身關心長期住院歌迷，握手陪伴並溫柔鼓勵對抗病魔。圖／台中榮民總醫院嘉義分院提供