強烈冷氣團至少凍到周六 氣象署示警這些地區恐探5度以下極端低溫

今天強烈大陸冷氣團開始南下，各地愈晚愈冷，中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，明天至周六受到強烈大陸冷氣團以及輻射冷卻效應影響，早晚都是氣溫偏低的情形。因為這波屬於乾冷型態，所以日夜溫差偏大。

目前天氣，李孟軒說，北邊冷高壓今天開始有持續南下的情況，會影響台灣未來幾天的天氣。迎風面北部和東半部地區雲量偏多，水氣逐漸減少中，大致上是陰天到多雲的情形，偶爾會有零星降雨。

相對的中南部地區今天還是雲量偏少的情況，李孟軒表示，天氣相對比較晴朗，今天清晨有輻射冷卻作用出現，高雄以北到東北部地區低溫差不多，介於12至14度左右，恆春、花東地區相對高一點，金馬地區偏冷、9至12度左右。今天最低溫出現在台南的楠西8.0度低溫，其次是連江的東引、高雄杉林9.0至9.1度左右。今天中南部在輻射冷卻效應之下，溫度偏低，有些地方比北部低一些的情況。

未來溫度趨勢，李孟軒表示，北部高溫15度左右，開始受到強烈大陸冷氣團的影響，氣溫和昨天相比有下降的情形。其他地區高溫也有下降的情況，各地高溫20度以下，只有高屏和台東稍微高一些。今晚之後，氣溫會愈來愈低，到了明天清晨這段期間，中部以北和東北部10至12度左右低溫，其他地區14度左右，空曠地區和近山區可能再低一些，就會出現局部地區10度以下氣溫。

預估這波強烈大陸冷氣團影響到周四，他說，因為偏乾，所以輻射冷卻效應比較明顯。清晨早晚氣溫偏低，白天可能太陽開始露臉，所以氣溫上面會有稍微上升的情形，有些日夜變化；因為冷空氣還在影響，所以高溫上升有限。北部地區白天高溫15度左右，其他地區20度左右，但到了入夜後明顯偏冷。

周五、周六強烈大陸冷氣團逐漸減弱，李孟軒表示，因為輻射冷卻效應還是相當明顯，所以早晚氣溫偏低，可能還是會出現局部10度以下氣溫。日夜溫差周四之前中南部偏大，周五、周六北部白天氣溫有所回升，但夜晚偏冷，所以這兩天是整個西半部地區日夜溫差偏大的情況。

周六晚上到周日會有另外一波東北季風開始影響，他說，這波強度和目前這波相比偏弱一點，影響時間也比較短，大概一天左右。北部地區高溫周日會稍微下降一些，輻射冷卻效應開始減少，所以反而低溫有所上升。下周一東北季風減弱，白天高溫又會再回升。

降雨趨勢，李孟軒表示，今天開始水氣就有減少的趨勢，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區還有一些零星降雨，北部和東半部雲量偏多。放晴要落到明天之後，各地多雲到晴為主。明天至周六白天，雲量偏少，基隆北海岸和東半部地區有零星降雨。

李孟軒表示，周六晚上之後有下一波東北季風開始增強，水氣稍微增多一些，迎風面降雨機率稍微增加，大致上只有在東半部、基隆北海岸、大台北山區會有局部短暫雨的情形。

本波強烈大陸冷氣團偏乾冷，李孟軒表示，所以輻射冷卻效應明顯，這個特徵就是早晚比較寒冷，尤其明天至周六這段期間，早晚偏冷、日夜溫差偏大。沿海和各離島在東北季風影響期間，風浪偏大，尤其沿海風大的關係，所以氣溫偏低，體感也會偏冷。

昨天到今天最低溫出現在南部為主，因為雲量偏少的地方在中南部地區，所以輻射冷卻效應相對明顯，而雲量偏少、風力相對在靠內陸地區比較微弱，也是比較容易出現輻射冷卻效應，所以整體溫度偏低。北部地區因為雲量偏多，風相對比較大，所以不利於輻射冷卻效應發展。不過，還是要提醒，明天至周六連北部地區都是逐漸放晴的天氣，所以在輻射冷卻效應出現的區域就會比較偏廣一點，像是西半部、宜蘭、花東地區，也可能有輻射冷卻效應出現，氣溫就有機會偏低一點，不排除可能會和上周末一樣，也有機會出現5度以下低溫。

輻射冷卻相對比較明顯，明天至周六都有機會出現，李孟軒表示，低溫來說比較容易出現5度以下極端低溫偏向竹苗地區為主，中南部偏山區內陸的地方可能也是會出現接近上一波出現的機率。整體來說，出現10度以下的區域還是比較廣一點。

高山雖然氣溫偏低，但是李孟軒表示，水氣相對比較少，所以降雪機率比較低。但是路面有機會出現結冰現象，注意安全。 降雨趨勢。圖／中央氣象署提供 溫度趨勢。圖／中央氣象署提供