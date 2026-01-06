盼農曆春節假期全家人一起出遊 婦車禍後決定換雙膝關節

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
患者雙膝蓋內翻變形(紅圈處)，進行人工膝關節置換。記者游振昇／攝影

台一名60多歲婦人去年車禍住加護病房10多天，原本雙腳退化性關節炎痛到無法行走，車禍後她疼痛感加劇，復健、拉腰治療，改善症狀有限，孩子邀出遊她都以行動不便拒絕；在孩子鼓勵下，她決定開刀換人工膝蓋，一次還開雙膝，術後積極復健，希望在農曆春節假期，全家人可以一起出遊圓夢。

大甲李綜合醫院副院長、骨科主治醫師王芳英表示，患者是第四期的退化性關節炎，雙腳內翻變成10度，外觀看起來呈現O型腿，腳無法伸直，脊椎第2到第5節滑脫長骨刺，背部往前傾。門診時，患者非常困擾，詢問「我到底要先治療雙膝還是脊椎」，他分析後建議先置換人工膝關節。

王芳英表示，患者雙膝變形嚴重無法站直，如果沒有先開刀治療，背部會持續往前傾，也向患者建議，一次進行雙腳的膝關節置換，避免完成單腳人工膝關節置換後造成長短腳，在身體重心不穩走路下，讓脊椎滑脫的症狀更加嚴重。患者置換雙膝後，隔天能下床正常走路。

婦人說，她雙腳痛了一年多幾乎無法走路，不能站太久，為減少孩子吃外食機率，堅持自己親手煮飯給家人吃，但無法久站，只好整個人趴在流理台備菜，或是坐在椅子上煮飯。

兒子看不下去鼓勵她手術，一次置換雙膝的人工膝關節。婦人說，她起初猶豫不要手術，但孩子不忍她如此痛苦，還無法走路，每次約她要不要一起旅遊，總是擔心無法走路連累到大家，只好都拒絕，為了不讓孩子失望，能再度一起享受全家共同出遊的夢想，經過醫師評估後，馬上決定開刀。

婦人說，她一年多前發生車禍被撞，傷勢非常嚴重，肋骨斷了好幾根，住加護病房住了10多天，幾乎在鬼門關前走一回，出院後雙腳因退化性關節無法走，在孩子勸說下決定開刀，希望今年農曆春節能全家一起再出遊。

大甲李綜合醫院骨科醫師王芳英說，患者置雙膝術後走路已恢復正常。記者游振昇／攝影
