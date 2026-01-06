快訊

外送專法三讀 工會：保障外送員、產業走向健康的關鍵一步

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
立法院今（6）日三讀通過「外送平台從業人員保障專法」，預計最快8月上路。聯合報系資料照
立法院今（6）日三讀通過「外送平台從業人員保障專法」，預計最快8月上路。台灣外送產業權益促進聯盟聲明，這是台灣外送產業發展以來，首度以專法形式，明確建立外送員的最低報酬保障、保險制度，以及停權與申訴救濟機制，為長期處於制度灰色地帶的外送工作，補上關鍵的法律拼圖。

台灣外送產業權益促進聯盟指出，外送員權益的爭取歷程已超過6年半，自專法正式倡議至今也歷經5年，橫跨三屆政府與立法院任期，過程中數度面臨平台反對、社會誤解與政治現實的高度阻力，今日能完成三讀立法，實屬得來不易的重要里程碑。

台灣外送產業權益促進聯盟發言人蘇柏豪指出，外送專法的完成，象徵外送員長期被系統性剝削、缺乏基本保障的狀態，終於得以畫下休止符。透過最低報酬、保險與申訴制度的入法，重新律定平台、外送員之間的權責關係，讓外送產業能回到合理、可預期的制度基礎上，這不只是保障外送員，更是讓整個產業走向健康、可長可久發展的關鍵一步。

全國外送產業工會理事長陳昱安強調，專法三讀並非終點，而是外送產業改革真正的起點。未來制度是否能真正改善外送員處境，關鍵在於後續子法訂定、執行標準與實務落地。工會也將從過去倡議立法的角色，轉型為制度監督者，持續檢視專法落實情形，避免保障被稀釋或架空。

台北市網路平台外送員職業工會理事長鄭力嘉表示，去曾帶領計程車司機對抗Uber平台的不公平競爭，沒想到幾年後又再次對上UberEats在內的國際產業巨擘，國際新興產業進入台灣往往沒有相關法律管制，外送專法的制定可更明確化外送產業的權利義務，讓外送產業可長可久。

台中市外送平台服務產業工會理事長李建明則呼籲，平台業者應主動與工會展開制度落實的實質對話，就執行細節、資訊揭露與爭議處理建立透明溝通機制。唯有在兼顧平台、外送員、消費者與商家四方權益與責任的前提下，外送產業才能維持良性競爭與永續經營，邁向下一個穩定發展的高峰。

彰化縣網路平台外送員職業工會表示，專法確立「每單獨立計價」與「最低報酬」的原則，衡平台長期以來「收多付少」的利潤制度，未來工會將致力於在地監督，確保夥伴能實質感受到待遇的改善；桃園市網路平台外送員職業工會理事長石家穎則說，專法通過後，希望全民一起來審視業者在追求高獲利的情況下「提高消費者端的價格合理嗎?」

台灣外送產業權益促進聯盟強調，未來將持續與各地工會攜手，監督專法的落實進程，確保這部得來不易的法律，不只是停留在紙上，而能在第一線真正發揮效果，為外送產業寫下新的、更加公平的篇章。

