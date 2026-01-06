新竹男睡眠呼吸中止症長期打鼾影響睡眠 靠數位客製下顎前突裝置緩解

新竹一名45歲張姓男子長期有打鼾及睡眠障礙困擾，近日在友人建議下前往新竹台大分院睡眠中心就醫。醫師經整夜睡眠多項生理功能檢查（PSG），確認張男患有中度阻塞性睡眠呼吸中止症（OSA），隨後轉介至牙科進行止鼾牙套（下顎前突裝置MAD）治療評估，最終透過專用止鼾牙套，配戴三個月後，明顯緩解症狀。

新竹台大分院指出，張男經睡眠中心就醫後轉介至牙科部評估，醫師王惠禎檢查後，排除張男有顳顎關節疾病，並以數位掃描技術精準取得上下顎模型，量身打造專用的止鼾牙套。張男配戴三個月後再次接受睡眠檢查，數據顯示明顯改善，主觀症狀也明顯緩解，重拾生活品質。

王惠禎說明，上呼吸道塌陷常見的原因有兩項，一為兩側咽壁變窄，二為舌頭往後掉。止鼾牙套的作用方式是將下顎溫和前拉，透過頦舌肌的牽引，將舌頭帶離咽喉後方，減少氣道阻塞。同時，也能強化顎舌肌等周邊肌群的張力，擴大咽喉兩側空間、改善軟顎塌陷，使呼吸更加順暢。由於治療方式簡單且具可逆性，已成為輕度至中度 OSA 病人的重要選擇。

新竹台大分院提醒，雖然止鼾牙套初期治療效果顯著，但中度阻塞性睡眠呼吸中止症需需要長期管理，建議病人定期追蹤睡眠狀況，以及監測長期配戴止鼾牙套可能出現的咬合變化等副作用，並持續關注佩戴的依從性。醫療團隊也會同步評估心血管相關風險，協助病人掌握全方位健康狀態。