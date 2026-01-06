快訊

馬杜洛首度現身紐約聽證會：我是無辜的，我沒罪！

委內瑞拉正式變天！副總統宣誓就職 宣布全國實施緊急狀態逮親美人士

好市多會費將漲價 先掀一波搶辦潮？官方4月前辦卡規則曝光

上公廁手機放置物平台？大量「目擊打掃情報」嚇壞眾人：太噁

聯合新聞網／ 綜合報導
網友目睹捷運站廁所清潔過程後，直言「看起來乾淨不代表實際乾淨」。圖為公廁示意圖/本報系資料照。
網友目睹捷運站廁所清潔過程後，直言「看起來乾淨不代表實際乾淨」。圖為公廁示意圖/本報系資料照。

一名網友日前在Dcard以「捷運廁所不要碰任何地方」為題發文，分享自己多次目睹捷運站廁所清潔過程後的觀察，直言「看起來乾淨不代表實際乾淨」，提醒民眾使用公共廁所時要特別留意個人衛生，引發大量網友共鳴與討論。

原PO表示，自己曾在不同捷運站、多次看到清潔人員打掃廁所後的情況，「真的不會想碰到任何地方」。他指出，若置物平台上有垃圾或衛生紙，清潔人員往往會「用夾垃圾桶的夾子直接夾」，甚至連廁所門也是「用夾子直接頂開」。原PO提醒，若民眾習慣將包包或手機放在平台上，「等於直接接觸垃圾桶內的東西」。

貼文一出，引來眾多網友留言分享自身經驗。有網友表示，其實能理解清潔人員的作法，「因為他們也不想用手撿可能沾到別人尿尿、大便、鼻涕的衛生紙，所以直接夾」，也提到曾看過「廁所拉屎在地上直接用拖把拖，洗一洗再拖其他地方」。該名網友認為，外在環境本來就難以保證完全乾淨，「自己的安全衛生要自己顧」，也直言清潔人員「只是錯在被你看到而已」。

不少網友坦言受到衝擊，「我還以為上面的平台是最乾淨的地方」、「我手機都放在平台上欸…以後多花幾秒放包包」。另有網友指出，類似情況並非只發生在捷運廁所，「其實不是只有捷運，所有公共廁所都一樣，包括百貨公司」，有人則分享因應方式，「出門自備酒精跟衛生紙已經變成我的習慣了」。

有人指出曾親眼看到工作人員戴著同一副手套整理垃圾後，隨即更換新的捲筒衛生紙，「我能理解他們很辛苦沒辦法一直穿脫手套，但還是受到蠻大的衝擊。再次感謝工作人員辛苦的工作，給我們乾淨的環境，但還是提醒大家，衛生紙盡量自備」。

另有網友分享更驚悚的經驗，稱曾看到清潔人員「把擦馬桶的抹布拿來擦平台跟門的握把」，直呼「真的直接嚇爛」、「不只捷運、百貨公司、圖書館、所有公廁，我還看過她們用夾垃圾夾子開廁所門超多次，有夠噁心，一堆上完廁所不洗手的，有口福了」。不少網友也坦言，「我幾乎都沒有信任過公廁的任何平台，每次看其他人把包包放上面也都覺得不可思議」、「我連牆壁都不敢碰到」。

公廁 捷運 Dcard

延伸閱讀

鼎泰豐用餐衣服沾醬油…他獲「神奇小物」秒清潔 前員工揭密

吞藥老是卡喉嚨？營養師曝「1口訣」 2技巧讓成功率大增

日超市「價格破壞者」LOPIA來台變貴？總經理海巡喊話：再稍等一下

李家同罹癌現況曝！感恩活到88歲 籲「少關心自己」：會不健康

相關新聞

比柳丁好吃！食安專家曬神祕水果引熱議 內行：煮熱茶也好喝

食安專家韋恩（楊世煒）近日在臉書粉專「韋恩的食農生活」分享他在市場上看到的一種新奇水果，外表呈現黃色，酸味跟甜味相當平衡，引發網友討論關注。

明明有睡卻好累？溫差大也會讓你過勞 醫教5招化解「冬季倦怠」

冬季早晨總感到身體沉重、很難起床嗎？日媒鬱金香電視台近日專訪醫師長妻涉，指出這並非單純的睡眠不足，而是俗稱「冬季倦怠」的生理現象。長妻醫師指出，由於冬季日照縮短、溫差大以及運動量減少，自律神經為了維持體溫必須不停調節，導致神經系統因過度操勞而疲於奔命，進而引發頭痛、肩頸痠痛、手腳冰冷，甚至注意力下降與情緒低落等身心失調症狀。

上公廁手機放置物平台？大量「目擊打掃情報」嚇壞眾人：太噁

一名網友日前在Dcard以「捷運廁所不要碰任何地方」為題發文，分享自己多次目睹捷運站廁所清潔過程後的觀察，直言「看起來乾淨不代表實際乾淨」，提醒民眾使用公共廁所時要特別留意個人衛生，引發大量網友共鳴與討論。

氣溫驟降心肌梗塞變多年齡層下降 醫呼籲留意關鍵細節

天氣一冷，心臟就容易出事？醫師提醒：這是真的。麻豆新樓醫院心臟科醫師蘇柏學表示，這幾天氣溫驟降、急診心肌梗塞病人跟著變多...

月台下椅子誰坐？台鐵小編幽默解答 喊話朱自清爸：再爬送辦

朱自清的《背影》描述父親在火車站為作者買橘子的故事闡述感人的父子情。一名網友發文，曬出某處火車站月台的影片，只見月台下擺放著數張排列整齊的椅子，讓他不禁好奇椅子的用途，對此，不少網友開玩笑地說是給「朱自清的爸爸坐的」，更引來台鐵小編幽默回應。

全台急凍還沒完 今晚再探6度低溫 專家：明起1周3波乾冷空氣威脅

今天本島平地最低溫是台南市楠西區8.0度，其次低溫為高雄市杉林區9.1度、台南市玉井區9.6度。天氣風險公司資深顧問吳聖...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。