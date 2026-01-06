上公廁手機放置物平台？大量「目擊打掃情報」嚇壞眾人：太噁

一名網友日前在Dcard以「捷運廁所不要碰任何地方」為題發文，分享自己多次目睹捷運站廁所清潔過程後的觀察，直言「看起來乾淨不代表實際乾淨」，提醒民眾使用公共廁所時要特別留意個人衛生，引發大量網友共鳴與討論。

原PO表示，自己曾在不同捷運站、多次看到清潔人員打掃廁所後的情況，「真的不會想碰到任何地方」。他指出，若置物平台上有垃圾或衛生紙，清潔人員往往會「用夾垃圾桶的夾子直接夾」，甚至連廁所門也是「用夾子直接頂開」。原PO提醒，若民眾習慣將包包或手機放在平台上，「等於直接接觸垃圾桶內的東西」。

貼文一出，引來眾多網友留言分享自身經驗。有網友表示，其實能理解清潔人員的作法，「因為他們也不想用手撿可能沾到別人尿尿、大便、鼻涕的衛生紙，所以直接夾」，也提到曾看過「廁所拉屎在地上直接用拖把拖，洗一洗再拖其他地方」。該名網友認為，外在環境本來就難以保證完全乾淨，「自己的安全衛生要自己顧」，也直言清潔人員「只是錯在被你看到而已」。

不少網友坦言受到衝擊，「我還以為上面的平台是最乾淨的地方」、「我手機都放在平台上欸…以後多花幾秒放包包」。另有網友指出，類似情況並非只發生在捷運廁所，「其實不是只有捷運，所有公共廁所都一樣，包括百貨公司」，有人則分享因應方式，「出門自備酒精跟衛生紙已經變成我的習慣了」。

有人指出曾親眼看到工作人員戴著同一副手套整理垃圾後，隨即更換新的捲筒衛生紙，「我能理解他們很辛苦沒辦法一直穿脫手套，但還是受到蠻大的衝擊。再次感謝工作人員辛苦的工作，給我們乾淨的環境，但還是提醒大家，衛生紙盡量自備」。

另有網友分享更驚悚的經驗，稱曾看到清潔人員「把擦馬桶的抹布拿來擦平台跟門的握把」，直呼「真的直接嚇爛」、「不只捷運、百貨公司、圖書館、所有公廁，我還看過她們用夾垃圾夾子開廁所門超多次，有夠噁心，一堆上完廁所不洗手的，有口福了」。不少網友也坦言，「我幾乎都沒有信任過公廁的任何平台，每次看其他人把包包放上面也都覺得不可思議」、「我連牆壁都不敢碰到」。