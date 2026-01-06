快訊

新北中和鐵皮工廠竄大量火舌濃煙 400平方公尺廠房陷火海

以為不吃添加物就健康？65歲女星「告別四毒」消除每天襲來的疲憊感

全台急凍還沒完！今晚再探6度低溫 專家：明起1周3波乾冷空氣威脅

小低壓雲系「有很冷的核心」 鄭明典：冷空氣因它出海路徑和過去不同

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
小小的低壓雲系。圖／取自鄭明典臉書
小小的低壓雲系。圖／取自鄭明典臉書

小小的低壓雲系，前中央氣象局鄭明典今天在臉書PO出衛星雲圖，他表示，逆時針旋轉的特徵明顯，這是割離低壓雲系，它有很冷的核心。因為有這個小低壓的影響，冷空氣出海路徑和過去的個案不太一樣，所以海面上的雲街也顯得有點雜亂。

鄭明典說，小低壓南邊還有邊界明顯的低雲，是乾冷空氣南下造成的現象，也可以用來追蹤冷空氣推進的速度。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

相關新聞

這波強烈冷氣團影響特別久 粉專示警：3地區恐9度以下嚴寒低溫

強烈冷氣團開始南下，各地氣溫逐漸下降，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這波強烈冷氣團影響時間頗長，加上輻射冷卻效...

台南楠西8.0度 吳德榮：乾冷空氣轉晴 最快明晨首波寒流達標 跌破5度

今天輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，中央氣象署發布低溫特報，清晨至上午及晚起局部地區有10度以下氣溫...

月台下椅子誰坐？台鐵小編幽默解答 喊話朱自清爸：再爬送辦

朱自清的《背影》描述父親在火車站為作者買橘子的故事闡述感人的父子情。一名網友發文，曬出某處火車站月台的影片，只見月台下擺放著數張排列整齊的椅子，讓他不禁好奇椅子的用途，對此，不少網友開玩笑地說是給「朱自清的爸爸坐的」，更引來台鐵小編幽默回應。

全台急凍還沒完 今晚再探6度低溫 專家：明起1周3波乾冷空氣威脅

今天本島平地最低溫是台南市楠西區8.0度，其次低溫為高雄市杉林區9.1度、台南市玉井區9.6度。天氣風險公司資深顧問吳聖...

中南部比北部還要冷、他分析4大可能原因 1特徵致冷空氣堆積

強烈大陸冷氣團影響，根據中央氣象署資料，今天本島平地最低溫是台南市楠西區8.0度，其次低溫為高雄市杉林區9.1度、台南市...

小低壓雲系「有很冷的核心」 鄭明典：冷空氣因它出海路徑和過去不同

小小的低壓雲系，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出衛星雲圖，他表示，逆時針旋轉的特徵明顯，這是割離低壓雲系，它有很冷的...

