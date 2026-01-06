小低壓雲系「有很冷的核心」 鄭明典：冷空氣因它出海路徑和過去不同
小小的低壓雲系，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出衛星雲圖，他表示，逆時針旋轉的特徵明顯，這是割離低壓雲系，它有很冷的核心。因為有這個小低壓的影響，冷空氣出海路徑和過去的個案不太一樣，所以海面上的雲街也顯得有點雜亂。
鄭明典說，小低壓南邊還有邊界明顯的低雲，是乾冷空氣南下造成的現象，也可以用來追蹤冷空氣推進的速度。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
