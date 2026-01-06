快訊

全台急凍還沒完 今晚再探6度低溫 專家：明起1周3波乾冷空氣威脅

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
冷空氣今天才會逐漸抵達，白天在北部、東北部地區高溫不易上升，只有13至16度左右，中部、花蓮高溫17至20度，南部及台東地區高溫21至23度。本報資料照片
冷空氣今天才會逐漸抵達，白天在北部、東北部地區高溫不易上升，只有13至16度左右，中部、花蓮高溫17至20度，南部及台東地區高溫21至23度。本報資料照片

今天本島平地最低溫是台南市楠西區8.0度，其次低溫為高雄市杉林區9.1度、台南市玉井區9.6度。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，清晨由於北部的雲量偏多，中南部反而比較沒有雲，因此在輻射冷卻作用的配合下，清晨台灣本島最低溫再度落在南部地區，台中霧峰也只有10.1度，北台灣則是以新北石門富貴角10.3度最低，其次為桃園楊梅10.4度。

指標性的台北站，吳聖宇表示，今天清晨同樣因為雲多、風大的影響，最低溫13.9度，跟強烈大陸冷氣團的門檻還有一段差距。從今天清晨這樣的溫度來看，再度反應出有沒有輻射冷卻作用發生對於低溫數值來講相當重要，在一定的條件下，中南部低溫比北部還低，不是什麼很奇怪的情況。

吳聖宇表示，深厚而乾冷的西北風冷空氣，將逐漸來到台灣上空，今天迎風面天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會，其他地方為多雲到晴的天氣。

明天到下周三整體偏乾冷的天氣型態維持一段時間。吳聖宇表示，高山地區也不易出現冰霰或降雪，溫度應該是夠低，但是缺乏水氣配合，因此很難有良好的降雪條件，結冰的機會則是非常高，要前往山區活動的朋友要特別注意低溫以及結冰的情況。

溫度方面，他說，冷空氣今天才會逐漸抵達，白天在北部、東北部地區高溫不易上升，只有13至16度左右，中部、花蓮高溫17至20度，南部及台東地區高溫21至23度。

今晚到明天清晨在中北部、東北部都市地區的低溫預報只有9至11度，空曠地區有機會來到6至8度或更低，南部及花東都市地區低溫12至15度，空曠地區有機會來到10度或更低。他表示，各地都要特別注意輻射冷卻作用可能造成的極低溫情況，由於預報的露點溫度偏低，代表只要有明顯的輻射冷卻作用出現，氣溫也可能會降到很低，中南部的日夜溫差相當大。

吳聖宇說，明天到下周三，也就是未來1周內陸續還有3波乾冷空氣要補充下來，露點溫度的預報也持續在低檔（10度以下）徘徊，在偏乾冷的天氣型態配合下，將呈現日夜溫差非常顯著的情況。

白天各地有陽光出來，溫度比較有上升的機會，吳聖宇表示，北部、東北部未來1周白天的高溫大約在15至20度之間，中部及花東地區白天高溫大約在18至23度之間，南部高溫則是在22至25度之間，愈往南白天高溫上升情況可能愈明顯。

夜晚清晨的低溫則是要注意的重點，吳聖宇說，尤其是輻射冷卻作用可能造成的局部極低溫現象，中北部、東北部空曠地區未來1周在夜晚清晨將持續有10度或以下的低溫出現，甚至降到6至8度或更低，南部及花東空曠地區也持續會有10至12度的低溫發生，甚至降到8至10度之間，雖然特別低的溫度可能都集中在夜晚清晨出現，但是日夜溫差變化非常大，而且持續很多天。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

