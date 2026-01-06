低溫來襲 屏東熱帶果物 農改場提醒做好三大防護關鍵

低溫來襲，高屏地區熱帶作物對低溫較敏感，因應後續仍有低溫發生機會，高雄區農業改良場提醒農友留意氣象變化，及早並確實做好防寒管理，做好三大關鍵防護措施，灌溉保溫、覆蓋防護與阻風避寒，隨時觀察低溫後作物生長情形，為後續冬季低溫預作防範。

高雄農改場長羅正宗說，高屏地區栽培熱帶作物，較不耐低溫，12度以下低溫即可能發生葉片黃化、花苞或果皮損傷及落花、落果等現象，在冷氣團來臨前，需提前作好防寒措施。

低溫期間，農友採行三大關鍵防護措施，第一「灌溉保溫」，透過田間灌水維持地溫；第二「覆蓋防護」，運用設施或不織布等資材為植株保溫；第三「阻風避寒」，於果園四周架設防風網或黑色遮光網，阻絕寒風直接侵襲，進而延緩降溫速度。

果樹部分，蓮霧正值產期，對低溫敏感，寒流期間可引灌溫度較高地下水，注意果實是否有落果，必要時可提前採收；正值幼果期的果園，可提前套袋以減少冷風影響。

番石榴若受線蟲感染，樹勢較弱，低溫下易出現葉片轉紅或樹勢衰退，應適度減少留果量，以維持果實品質。紅龍果正值產期調節階段，若開花期遇低溫，可人工授粉促進果實發育；未成熟枝條則較易發生寒害，出現黃化或壞疽，建議提前以葉面施用高磷鉀肥，以減緩受害程度。

蔬菜方面，冬季生產的苦瓜、絲瓜及胡瓜等作物，低溫易引起落花、落果、裂果、葉片黃化及新梢畸形等問題。建議冬季施肥時適度提高磷、鉀肥比例，或葉面噴施高磷鉀，以增強作物耐寒性。低溫來襲時，可透過畦溝灌水及畦面覆蓋方式維持土壤溫度，網室頂部亦可加覆一層紗網，以提升防寒效果，待氣溫回升後盡速移除田區及網室上方所加設圍網，避免濕度過高而引發病害。

水稻與雜糧作物，水稻秧苗場在寒流期間可利用不織布或塑膠布覆蓋秧苗，以降低寒害風險；尚未插秧的田區建議待低溫過後再進行插秧作業，已插秧田區則可於低溫期間採取深水灌溉以達保溫效果，低溫過後再進行補植，並施用少量氮肥促進恢復生長。毛豆遇低溫期間可進行田間田間溝灌或噴灌，使土壤保持穩定溫度，低溫後可進行葉面施肥，以利恢復生長。

花卉作物，捲揚式設施可將塑膠布放下，具備加溫設備蝴蝶蘭溫室，應事先檢查油量是否充足，並確認啟動裝置運作正常。其他切花作物若已達適收階段，亦可提前採收。氣溫回升後，應避免陽光直射造成二次傷害，適度增加遮蔭，減緩寒害症狀發生。 火鶴花苞片經歷低溫後產生褐化損傷。圖／高雄區農改場提供 蔬菜水平網室頂部加蓋紗網保溫。圖／高雄區農改場提供 畦面可覆蓋雜草抑制蓆保溫。圖／高雄區農改場提供 秧苗覆蓋不織布保溫以降低寒害損失。圖／高雄區農改場提供 番石榴寒害後葉片轉紅，需減少留果量以維持果實品質。圖／高雄區農改場提供