寒冬必備3暖王 醫師說明重要性：才能騙過大腦的冷警報

「冬天，有3暖王」，胸腔暨重症專科醫師黃軒今天在「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」臉書粉絲專頁發文，他表示，冬天保暖，不是把身體包成1顆粽子就是在保暖身體，而是你「守住血流、穩住神經」，才能騙過大腦的「冷警報」，守住「頭、頸、腳」，「3暖工具」1個也不能少。

帽子、圍巾、襪子在冬季很重要，守暖血管神經密叢的部位，黃軒表示，很多人一到冬天，第一反應就是再加一件外套、再穿厚一點。但臨床醫學其實早就提醒過一件事，就算穿再厚，如果熱一直從「關鍵部位」漏掉，身體還是會判定你在受寒。

為什麼明明穿著厚重的衣服和外套，身體還是一直冷起來？他說，因為你丟棄了「3暖王」而不顧，守護你自己的高密度血管神經叢處。「頭、頸、腳」會決定全身冷不冷，人體不是只靠皮膚「量溫度」，還有靠 「大腦 + 自律神經 + 血流回饋」來判斷身體冷不冷。

黃軒表示，3個散熱最快的地方，其實有共通點：血管密集、靠近重要神經或中樞、冷訊號會被放大解讀。頭部不是冷在皮膚，而是冷在中樞；頭部血流量高，靠近腦部溫控中樞。當頭部降溫，大腦會誤以為「核心體溫正在下滑」。結果是全身血管立刻收縮、血壓上升、心臟被迫更用力工作，這也是為什麼冬天清晨、中風與心肌梗塞特別多。

頸部是自律神經的交通樞紐，他表示，頸部走的是頸動脈、迷走神經、交感神經叢。這裡一冷，影響的不是局部，而是整套自律神經平衡。臨床後果可能包括心跳變快或不規則、血壓波動，以及頭暈、胸悶、心悸感增加。

腳部最容易被忽略的「循環死角」，黃軒表示，腳離心臟最遠，本來就是血液回流最辛苦的地方。一旦腳冷，血管收縮，導致回流更差，結果體溫調節效率下降。這時候身體會選擇「保命模式」：犧牲末梢，保住核心→ 全身更冷、血壓更高、心臟更累。

為什麼帽子、圍巾、襪子，比多穿一件衣服有用？黃軒表示，因為這3樣做的不是「包肌肉」，而是「穩定神經、穩定血流」，才是穩定溫控判斷。帽子可以避免大腦誤判你正受低溫，圍巾減少自律神經被冷刺激，襪子改善末梢循環，降低整體血管收縮需求，3暖王是「用最小成本，換最大生理穩定」的策略，對高風險族群特別重要。

黃軒表示，研究顯示，寒冷刺激會顯著提高心血管事件風險，尤其是高血壓、心臟病、中風病史、糖尿病、高齡者。冷不是舒服不舒服的問題，而是會直接改變血壓、心跳、血管張力，對這些族群來說，保暖等於降低急性發作風險。