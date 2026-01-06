月台下椅子誰坐？台鐵小編幽默解答 喊話朱自清爸：再爬送辦

朱自清的《背影》以描述父親在火車站為作者買橘子，來闡述感人的父子情。一名網友發文，曬出某處火車站月台的影片，只見月台下擺放著數張排列整齊的椅子，讓他不禁好奇椅子的用途。對此，不少網友開玩笑地說是給「朱自清的爸爸坐的」，更引來台鐵小編幽默回應。

一名網友在Threads發文，他PO出一段在火車站月台拍攝的影片，只見在空曠無人的月台下方、與軌道之間的狹窄空間裡擺放著一排藍色椅子，看上去格外陰森，原PO不禁詢問網友：「這個椅子在月台下面是給誰坐的？」

此文一出，不少網友開玩笑回應是給朱自清爸爸坐的，「橘子太多累了月台下坐一下再繼續」、「朱爸爸爬累的話可以先在那邊休息一下」、「朱自清的爸爸」、「朱先生爬不上要墊的」、「背影老爸」。

更釣出台鐵小編用AI的口吻幽默回應，從影片內容分析，影片應該是拍攝於日本月台，時間點在晚上，綜合研判「這些可能是舊款被淘汰的椅子，暫時堆放在不影響行車淨空的地方」，總結：「對向月台上並無橘子攤商的蹤跡，請朱先生別再執意攀爬，否則除了將依鐵路法立即送辦，火車經過時肥胖身子也進不了暫避空間」。

台鐵的幽默回覆引來網友讚揚，「台鐵是終於請到活潑的小編了嗎」、「沒想到台鐵也開始用AI發文了」、「覺得最近台鐵小編很卓越，可以追過盧廣仲了」、「小編厲害」、「台鐵小編認真程度100分」。