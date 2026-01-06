快訊

中南部比北部還要冷、他分析4大可能原因 1特徵致冷空氣堆積

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中南部比北部還要冷。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
中南部比北部還要冷。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

強烈大陸冷氣團影響，根據中央氣象署資料，今天本島平地最低溫是台南市楠西區8.0度，其次低溫為高雄市杉林區9.1度、台南市玉井區9.6度。中南部今晨比北部還要冷，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專分析可能原因，有4部分。

他說，第一，中南部夜間更容易「散熱」：在清晨（約4時至7時），地表溫度主要由「夜間長波輻射冷卻」決定；中南部因雲量較少、微風以及空氣乾燥等條件配合下，輻射冷卻效率通常會高於北部，清晨氣溫下降幅度大。

第二，北部常因東北季風及雲層造成額外的保溫效應。他表示，北部清晨，雲層有如棉被一般，減少夜間長波輻射散失；持續風場攪動，也加強抑制近地層冷空氣堆積，導致北部清晨降溫幅度會小於中南部。

林得恩說，第三，地形與地表條件的影響。中南部盆地、平原由於地勢平坦、微風及夜間冷空氣本身密度大、容易下沉並滯留，常形成「冷空氣堆積」現象，所形成的輻射逆溫層，也易肇致清晨氣溫的快速下探。第四，空氣濕度的差異。中南部夜間空氣較為乾燥，通常，乾燥空氣的「溫室效應」較弱，熱量更容易向外輻射，在清晨的降溫效果將會最為顯著。相反的，北部地區由於雲量偏多，加上濕度也高，使得夜間保溫效果較佳。

