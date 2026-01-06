這波強烈冷氣團影響特別久 粉專示警：3地區恐9度以下嚴寒低溫
強烈冷氣團開始南下，各地氣溫逐漸下降，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這波強烈冷氣團影響時間頗長，加上輻射冷卻效應，會冷到周六清晨。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，平原空曠地區、內陸近山區、丘陵地，在夜晚至清晨之間，留意9度以下嚴寒低溫。白天陽光照射，會舒服一點，但在太陽沒照到的地方，依然寒風刺骨，注意保暖。
中央氣象署發布低溫特報，今天輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，清晨至上午及晚起局部地區有10度以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）低溫區域：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
