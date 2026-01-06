台南楠西8.0度、高雄杉林9.1度 強烈冷氣團來了 今起愈來愈冷

強烈大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降，根據中央氣象署資料，今天本島平地最低溫是台南市楠西區8.0度，其次低溫為高雄市杉林區9.1度、台南市玉井區9.6度。

中央氣象署發布低溫特報，今天輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，清晨至上午及晚起局部地區有10度以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）區域：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣。

中央氣象署說，今天清晨西半部及宜蘭低溫普遍在11至14度，花、東約16至17度，由於輻射冷卻影響，中南部近山區平地有局部10度左右或以下出現的機會；各地白天高溫下降，北部及宜蘭約15至16度，中部及花蓮19至21度，南部及台東約22至24度，中南部日夜溫差較大。

降雨方面，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區為局部短暫雨後多雲，中南部地區仍為多雲到晴的天氣。澎湖晴時多雲，約15至16度，金門晴時多雲，11至16度，馬祖晴時多雲，10至11度。

明天至周四強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大，周五至周六強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫稍回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大；水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

明天至周六低溫預測，中部以北、宜蘭及金、馬9至13度，南部、花東及澎湖13至16度，尤其在近山區平地以及空曠地區可能溫度會再稍低一些。

周日東北季風增強，北部及宜蘭白天氣溫稍下降，各地早晚仍冷，下周一東北季風減弱，北部及宜蘭白天氣溫稍回升，西半部日夜溫差大；基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周二至下周四冷空氣及輻射冷卻影響，北部及宜蘭天氣較冷，其他地區早晚偏冷，西半部日夜溫差大；各地天氣多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星降雨。

高山夜間路面易結冰，行車用路注意路況安全。