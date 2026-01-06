快訊

台南楠西8.0度 吳德榮：乾冷空氣轉晴 最快明晨首波寒流達標 跌破5度

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
上午起乾冷空氣持續南下，各地先後轉晴，氣溫驟降，愈晚愈冷。記者林伯東／攝影
今天輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，中央氣象署發布低溫特報，清晨至上午及晚起局部地區有10度以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）區域：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣。

根據中央氣象署資料，今天本島平地最低溫是台南市楠西區8.0度，其次低溫為高雄市杉林區9.4度、台南市玉井區9.6度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨各地區平地的最低氣溫約在8至13度。

吳德榮表示，今晨迎風面雲層雖多，但結構鬆散，北部陸地及東半部海上有降水回波，北部及東半部零星降雨。上午起乾冷空氣持續南下，各地先後轉晴，氣溫驟降，愈晚愈冷。北部8至14度、中部8至20度、南部8至23度、東部9至22度。

明天至周六清晨強冷空氣籠罩，吳德榮表示，其強度雖僅與前波相近，但因晴朗穩定，輻射冷卻的效應比前波強；逐日的清晨皆有再創入冬本島平地的最低氣溫（降至5度以下）的機率，並將成為入冬以來首波寒流。

他特別提醒，明天至周六晨的天氣晴冷，白天在陽光下或不覺得冷，但入夜後極寒冷，常有部分地區再創低溫；日夜的變化劇烈，家中若有年長者及心血管疾病患者，要悉心照料，以保安康。

至於何時回暖？吳德榮表示，周六白天至下周一持續晴朗穩定，冷空氣逐日漸弱，白天氣溫也逐日漸升，但早晚氣溫仍很低，日夜溫差大。

高山有無降雪機率？他說，此波強冷空氣2000公尺以上高山，雖仍可降至零度以下，但缺水氣，降雪條件不佳、無需過度期待。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

相關新聞

這波強烈冷氣團影響特別久 粉專示警：3地區恐9度以下嚴寒低溫

強烈冷氣團開始南下，各地氣溫逐漸下降，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這波強烈冷氣團影響時間頗長，加上輻射冷卻效...

假日輕急症中心就診數低迷 醫界促退場

為緩解急診壅塞，衛福部去年十一月二日啟動六都十三處「周日及國定假日輕急症中心」（ＵＣＣ），然就診人數持續低迷，台北市醫師...

研議「食品警示紅綠燈」標示 揪鹽、糖超標

因外食比例偏高，過重、肥胖者人數逐年增加，衛福部著手研議「食品警示紅綠燈標示」，初步研議以鹽、糖含量為兩大評估指標，適用...

台南楠西8.0度 吳德榮：乾冷空氣轉晴 最快明晨首波寒流達標 跌破5度

今天輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，中央氣象署發布低溫特報，清晨至上午及晚起局部地區有10度以下氣溫...

照護缺人力 家總倡長照安排假保障30天

長照三點○今年上路，因照護人力不足，民團昨提出「共融照顧圈」共生社區概念，納入如智慧送餐、交通等創新服務。另呼籲勞動部、...

台東跨年晚會如豐年祭 對觀眾口味

各地辦跨年晚會，卻很少能在結束後熱度不減。台東跨年活動今年暴紅，關鍵在於天后張惠妹號召族人歌手同樂，前後台呼應交流，猶如...

