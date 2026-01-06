台南楠西8.0度 吳德榮：乾冷空氣轉晴 最快明晨首波寒流達標 跌破5度

今天輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，中央氣象署發布低溫特報，清晨至上午及晚起局部地區有10度以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）區域：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣。

根據中央氣象署資料，今天本島平地最低溫是台南市楠西區8.0度，其次低溫為高雄市杉林區9.4度、台南市玉井區9.6度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨各地區平地的最低氣溫約在8至13度。

吳德榮表示，今晨迎風面雲層雖多，但結構鬆散，北部陸地及東半部海上有降水回波，北部及東半部零星降雨。上午起乾冷空氣持續南下，各地先後轉晴，氣溫驟降，愈晚愈冷。北部8至14度、中部8至20度、南部8至23度、東部9至22度。

明天至周六清晨強冷空氣籠罩，吳德榮表示，其強度雖僅與前波相近，但因晴朗穩定，輻射冷卻的效應比前波強；逐日的清晨皆有再創入冬本島平地的最低氣溫（降至5度以下）的機率，並將成為入冬以來首波寒流。

他特別提醒，明天至周六晨的天氣晴冷，白天在陽光下或不覺得冷，但入夜後極寒冷，常有部分地區再創低溫；日夜的變化劇烈，家中若有年長者及心血管疾病患者，要悉心照料，以保安康。

至於何時回暖？吳德榮表示，周六白天至下周一持續晴朗穩定，冷空氣逐日漸弱，白天氣溫也逐日漸升，但早晚氣溫仍很低，日夜溫差大。

高山有無降雪機率？他說，此波強冷空氣2000公尺以上高山，雖仍可降至零度以下，但缺水氣，降雪條件不佳、無需過度期待。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。