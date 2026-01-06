我的元氣早餐／妻揉麵糰烤麵包 麥香滿室芬芳

作為一天美好生活開始的美味早餐，自然是不能等閒視之。自從內人退休之後，比較有閒暇，加上她凡事都想DIY的自我期許之下，無一不希望能親力親為，早餐也就成為她自我實現的首選目標。

只是不幸遇上身為早餐小販之子的我，她難免常會遭受我的挑剔與苛求。真是委屈她了！然而，她仍是不屈不撓，烘焙手藝自然就精進不已了。

一開始，她先從最簡單的白吐司做起，食材的選擇很重要，既然是自己要吃的，當然要挑選好品質的食材；更要營養衛生、有益健康，配方及調味尤其要拿捏得宜；高筋麵粉、鹽糖、酵母、鮮奶要依序加入後拌勻。

作法不能輕忽，揉麵、發酵都要有耐心。揉成糰後加上無鹽奶油，揉至薄膜生成，鋪上濕布再發酵後，取出麵糰要拍一拍排氣，然後放置鬆弛片刻，桿平後輕輕捲起再擀平捲起，開口朝下放在吐司模具中，蓋上蓋子再發酵至七、八分滿；烤箱則以熱風對流模式預熱10餘分鐘，蓋上蓋子烤個30分鐘，出爐後在桌上震一下倒出置涼架上。

此刻，麥香早已撲鼻且滿室芬芳，就連家裡的愛犬也在腳下纏繞流連等待。之後她愈做愈順手，法國吐司、奶酥麵包、沙拉三明治等接連出爐，就連花生、草莓、大蒜等各種抹醬亦皆自製，其他如傳統的包子、饅頭也做得有模有樣不成問題。