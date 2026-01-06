聽新聞
天冷「黃昏症候群」來亂…失智者保暖多曬太陽 防走失加強識別

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
失智長者受疾病影響，一過黃昏容易出現精神症狀，而且愈晚愈嚴重。示意圖。本報資料照片
一波波低溫來襲，當下午室內燈光尚未點亮且周遭環境變得昏暗，失智長輩容易情緒不穩，變得躁動不安，小心「黃昏症候群」上身。天主教失智老人基金會護理長曾于鳳表示，失智者因為認知功能受損，對外界季節、氣候、溫度的變化感受比較低，家人要特別注意失智者的保暖、防跌倒、防走失。

曾于鳳指出，失智者的冷熱感知不好，再加上行動能力逐步降低，可能會讓末梢循環變得比較差，手腳容易出現冰冷、發麻，需要保暖衣服來減少熱能的喪失，避免長輩因天冷誘發心血管疾病。另外，台灣冬日受東北季風影響，迎風面陰雨不斷，更會使長輩活動力下降，「傍晚躁動」及「白天嗜睡」更明顯。

「家屬最怕黃昏症候群發作，因為灰濛濛的天色造成生理時鐘紊亂，易出現焦慮、易怒、遊走、幻覺、重複行為等精神行為症狀。」曾于鳳說，黃昏症候群主要發生在下午4點到傍晚，甚至持續到晚上，而冬季天色變暗的時間變早，症狀會加劇。其機制與環境光線不足有關，因為光線變化導致褪黑激素分泌紊亂，在傍晚光線昏暗時，時間感模糊，大腦難以分辨晝夜。

要預防黃昏症候群，需透過規律作息、充足日照、日間活動、環境調整、健康飲食等方式，再加上有耐性的溝通，避免爭論發生更多衝突。曾于鳳表示，保持固定的起床、活動和睡眠時間，幫助維持日夜節律，尤其要多協助失智長輩安排日間活動，多接觸日光，減少白天睡覺的機會。晚餐吃7、8分飽就好，保持夜間的安靜與放鬆。

曾于鳳指出，應適時調整環境與光線，白天拉開窗簾，讓長輩多曬太陽；傍晚增加室內照明，避免陰影。睡覺的環境設置一盞夜燈，以避免醒來時感到陌生或下床跌倒，增加夜間安全；室內環境保持簡單，不要堆放太多物品；晚上減少電視、噪音等感官刺激，營造安靜的休息氛圍。

冬日低溫對老人健康不利，對失智長輩更是威脅，一旦走失，很容易失溫。曾于鳳提醒，家屬要做好「保暖與防走失」的雙重準備，除了保暖衣物，也要加強個人識別。可在失智者的口袋放聯絡字條、愛心手鍊，或是配戴GPS手表、手機等定位器。另外，可申請指紋捺印，並定期更新照片，失蹤報警時，警方可用人臉辨識及指紋協尋。

失智 黃昏症候群 長輩 保暖 低溫 睡眠時間 健康飲食 生理時鐘 心血管疾病 褪黑激素

