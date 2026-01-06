聽新聞
衛福部推「腫瘤心理支持方案」 接住每一位癌友

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
台灣癌症基金會今年正式升級成立「晴嶼心理諮商所」。記者廖靜清／攝影
台灣罹癌人數持續攀升，確診後常伴隨焦慮、憂鬱、死亡恐懼、失眠困擾、治療副作用，以及龐大的醫療負擔壓力等。研究顯示，台灣癌症患者在被診斷後的第一年，自殺風險是一般民眾的5.5倍，衛福部心健司將推動「腫瘤心理支持方案」，接住每一個病患

衛福部國健署新公布「112年癌症登記報告」，新發生癌症人數為13萬8051人，平均每3分48秒就有1人罹患癌症。中壯年族群面臨生涯和家庭衝擊，心理健康議題日益重要。

健保署長陳亮妤表示，腫瘤患者第一年是治療關鍵期，醫療科技進步，治療選擇愈來愈多，大幅提升治癒機率，但癌友面對疾病的恐懼與壓力，負面情緒影響免疫功能。研究顯示，台灣癌症患者在確診後的第一年，是「自殺高峰期」，自殺風險是一般民眾的5.5倍，最主要受到心理衝擊、經濟壓力，對生活事物感到失落所致。

陳亮妤指出，癌症患者確診第一年壓力最大，身體病痛常與憂鬱、焦慮等心理問題交織，離開醫院後大多時間是在社區，非常需要社區的心理支持，未來衛福部心健司將推動「腫瘤心理支持方案」，治療「以病人為中心」，並增加年輕族群諮商，以接住每一個病患。

國健署長沈靜芬表示，癌症防治不是只有篩檢、醫療救治，還有心理支持、營養照護、經濟補助、親子關係等，突如其來的巨變打亂生涯規畫。癌症對個人、家庭影響巨大，需要各方面的資源以及支援幫助癌友共度難關。

台灣癌症基金會於2013年成立心理諮商中心提供專業支持，迄今累計服務4290人次，服務量較初期成長近2倍。台灣癌症基金會執行長張文震表示，今年正式升級成立「晴嶼心理諮商所」，將諮商室由1間擴增至5間，共聘用10位諮商師，其中8人為癌症康復者、癌症家屬。

台癌提出全國首創「5+5心理社會處方」，提供5次免費心理諮商，並同步評估病友營養支持、財務支持、家庭照護、身心靈康復支持、心理諮商必要性延長共5大實務需求。張文震建議，癌友若出現失落經驗、生活適應、個人情緒、家庭衝突等問題，可先利用免費諮商資源，勇敢踏出第一步，就能開始改變。

壓力 腫瘤 衛福部 病患 憂鬱 心理諮商 癌友 身心靈 癌症 心理支持

