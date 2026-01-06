羅密歐與茱麗葉25周年巡演 初代主角告別秀

經典法文音樂劇「羅密歐與茱麗葉」25周年初代卡司全球告別巡演，本月22日至25日移師台中國家歌劇院大劇院連演6場；此次除代表全劇演出25周年，主角是初代「羅密歐」達米安（Damien Sargue）、原版「茱麗葉」希西莉亞（Cécilia Cara），最後攜手登台，長年追隨的劇迷別錯過。

這齣音樂劇改編自英國文豪莎士比亞的經典作品，唯一以「音樂劇」及「法文」形式，呈現不朽的愛情故事，融合經典故事、流行及古典樂曲，製作費高達2.5億元，在全球18國家巡演；這次初代主角再度登台，不只重現戲劇場景，演員每次眼神交會、每句吟唱的旋律，讓許多劇迷回味無窮。

主辦單位表示，台灣為全球告別巡演的亞洲千秋場，台中場將把「世界之王」、「Aimer」、「決鬥」等經典場面原汁原味呈現，搭配磅礴舞台設計、張力強烈的群舞，到細膩描繪愛與命運的情感層次，觀眾將在震撼視聽中，見證這段跨越400年的傳奇，在戲劇舞台上畫上註腳。

主辦單位表示，演出倒數計時，門票最低9折優惠，錯過將成絕響，購票請洽udn售票網（https://reurl.cc/pKavXd），邀請觀眾把握機會，為2026年留下一段無可取代的劇場回憶。