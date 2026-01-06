健康主題館／儀器結合AI 新藥開發掀新革命

為提升國內蛋白質研究能量、強化新藥研發能力，永豐餘學院院長何壽川捐贈eProtein Discovery™高通量蛋白表達篩選系統，供台大、成大等兩家醫學院，以期加速國內生技研究，助益新藥與蛋白質相關檢驗之開發，更為精準預估治療成效。

eProtein Discovery™高通量蛋白表達篩選系統由英國生技公司Nuclera研發，執行長Michael Chen博士特別來台出席兩場捐贈儀式，見證該系統首次進入亞洲高等學術機構，未來透過AI強大演算能力，可在短短一兩天內針對某個極度不穩定的蛋白質產出許多可能的變異型，有助於縮短新藥研發時間。

台灣新藥研發 對接英美名校

向來關注生物科技的何壽川表示，歐美多所頂尖學術機構均導入eProtein Discovery™系統，透過這次捐贈，國內大學可對接英國劍橋大學、美國哈佛大學、麻省理工學院（MIT）與柏克萊醫學院等，站在同一起跑線，另藉由國際合作同步交流，讓醫學院、工學院、化工所等專精團隊攜手跨入生物領域、AI應用等創新領域。

Nuclera執行長Michael Chen說，蛋白質是生命科學與製藥研發的重要基礎，無論是新藥、疫苗、農業到材料，早期階段都仰賴取得可溶且具活性的蛋白質。傳統作法透過細胞培養、表達與純化優化流程，需要數周甚至數月，成本高且成功率不穩。研究證實，在eProtein Discovery™協助下，可縮短反覆測試時間，於48小時內完成蛋白質測試製造。

台大醫學院院長吳明賢表示，生命科學領域中，核酸、蛋白質有如生命的兩大起源，核酸像是模板，蛋白質負責執行，其重要性不言可喻，全球醫界致力於這方面研究，積極破解生命的奧祕，研發新藥、蛋白晶片，假以時日，人類活到一百歲，將是稀鬆平常之事。

吳明賢說，包括癌症在內的許多疾病均源於蛋白質變異，蛋白質相關研究是藥物研發前期重要的篩選步驟，導入eProtein Discovery™系統，將可加速藥物研發、酵素設計。台大團隊將利用此研究平台進行肺癌、心血管疾病等重大疾病等胜肽藥物前期篩選研究，加速藥物研發。

AI強大算力 加速藥物研究

吳明賢強調，現階段人類對於失智症、阿茲海默症等神經退化疾病仍舊束手無策，缺乏有效治療藥物，但蛋白質工程研究日新月異，相信不久的將來，找到相關致病蛋白標的，研發新藥，有機會對症下藥。

以「多合一液態蛋白即時定量檢測晶片：以心衰竭診斷為例」獲頒二○二四年國家新創獎「學研新創-創新醫材與診斷技術」肯定的台大醫學院基因體暨蛋白體醫學研究所副教授潘思樺表示，eProtein Discovery™可大幅縮短蛋白質純化的過程，有助於推進蛋白質相關研究與後續新藥及檢驗開發的進程。

成功大學表示，感謝何壽川校友回饋母校，捐贈eProtein Discovery™，該先進儀器具有操作簡易，容易上手，即時帶來高速且高通量效果等優點，未來專研於醫療蛋白與標靶治療等研究，並導入AI進行酵素設計，相信可讓台灣在智慧醫療及永續生物化學等領域上帶來新革命。