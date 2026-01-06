阿湯哥徒手爬的那座塔！杜拜十大人氣景點

2026年馬上飛杜拜！

2025年，全球社群媒體幾乎被「杜拜」洗版了！這股熱潮始於杜拜品牌「Fix Dessert Chocolatier」推出的「杜拜巧克力」，憑藉著酥脆的Knafeh脆絲（庫納法）與濃郁開心果醬內餡，誘人的「卡滋聲」和「綿密牽絲感」引發瘋狂搶購，至今仍是旅客必買的最夯伴手禮。與此同時，杜拜憑藉零稅制度與「黃金簽證」優勢，成為全球資金避風港；台灣百萬YouTuber愛莉莎莎更曾拍片揭露不到2,000萬台幣就能入手市區海景房，讓「杜拜置產」一度躍升為網路熱門焦點。

不過，撇開甜蜜的巧克力與熱絡的房市，杜拜究竟還有那些吸引力呢？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查近一年（2024/12/31～2025/12/30）的網路熱門關鍵字，發現除了美食與投資，「哈里發塔、沙漠、旅遊」等字眼聲量始終居高不下。因此，本文特別整理出網友討論度最高的「十大杜拜熱門景點」；從沙漠中的冰雪世界到直衝雲霄的摩天高樓，不管你是想體驗遍地黃金的震撼，還是追隨名人腳步拍出時尚大片，這份榜單絕對是你2026年規劃杜拜旅遊的最佳指南！

No.10 杜拜奇蹟花園

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體翻攝官網／Dubai Miracle Garden

這不僅是花園，更是沙漠中的奇蹟！自2013年開幕的杜拜奇蹟花園（Dubai Miracle Garden），坐擁7.2萬平方公尺腹地與超過1.5億朵鮮花，榮登全球最大自然花園。園內最吸睛的亮點包括獲金氏世界紀錄的阿聯酋航空A380花卉飛機、藍色小精靈村及心形隧道，且每年都會重新策展，讓遊客驚喜不斷，「美得忘記這裡是沙漠」、「第一次走進去就被震撼到」，是絕對必訪的打卡熱點。

除了美景，這裡也是永續科技的展現。透過廢水回收與滴水灌溉，園區在旱地中節省了75％的水源，成功挑戰大自然的極限。為了避開高溫，花園僅在10月至隔年5月開放，園區內亦貼心設有高爾夫電動車供行動不便者使用，讓每位遊客都能輕鬆穿梭於色彩斑斕的花海中，享受這場結合人類創新智慧與大自然之美的視覺饗宴。

No.9 杜拜滑雪場

翻攝FB／Ski Dubai

你能想像在烈日當空的沙漠中，轉身就能躍入零下的冰雪世界嗎？位於阿聯酋購物中心內的杜拜滑雪場（Ski Dubai），是全球最大且最先進的室內滑雪勝地之一。這裡全年維持在-1至-2°C，在炎熱的中東創造出不可思議的「冰火兩重天」奇景。

佔地廣達22,500平方公尺的場館內，設施相當完善：專業玩家可以挑戰垂直落差60公尺、長達400公尺的雪道，甚至體驗全球首條室內「黑鑽級」滑道的極速快感；親子遊客則能在「雪地公園」享受雪洞探險、巨型滾球與堆雪人的樂趣。最令人驚喜的是，這裡還居住著巴布亞企鵝與國王企鵝，每日上演的「企鵝遊行」萌翻眾人，遊客更能預約近距離互動，不用飛到南極就能親近這些雪地精靈。網友紛紛大讚：「沙漠裡的冰雪很浪漫」、「個人覺得雪地纜車很值得坐」、「室內滑雪場大到讓人驚艷，一定要來看看」，不管會不會滑雪，這裡絕對是杜拜必排的避暑行程！

No.8 藍水島 杜拜之眼

翻攝FB／Ain Dubai

想要一眼看盡杜拜的奢華？那就登上全球最高的摩天輪吧！位於時尚人工島「藍水島（Bluewaters Island）」中心的「杜拜之眼（Ain Dubai）」，以250公尺的驚人高度傲視群雄。這座摩天輪不僅是地標，更是觀賞杜拜海岸線的絕佳制高點。擁有48個豪華空調客艙，單次運轉可容納1,750人，遊客甚至能預訂VIP私人艙，在雲端享用美食與舉辦派對。

除了摩天輪，藍水島本身就是一座耗資鉅額打造的時尚度假天堂，透過步行橋與朱美拉海灘區相連。島上匯聚了超過150家頂級餐飲與零售品牌，遊客可以到中東唯一的「杜莎夫人蠟像館」與名人合影，或在Cove Beach海灘俱樂部享受地中海風情。而在島上盡情探索後，許多部落客強烈建議預訂「日落時段」的摩天輪場次作為完美收尾，因為在38分鐘的旅程中，你將見證摩天大樓在夕陽下熠熠生輝，隨後漸隱入璀璨華燈的夜色中，「待到夜晚，萬家燈火，可以看到藍水島周邊二種不一樣的景觀」、「在摩天輪非常舒服，非常靜，可以看到整個杜拜的風景」、「晚上有燈光，非常美」。

No.7 黃金、香料市集

翻攝官網／Visit Dubai、pexels

造訪杜拜舊城區德拉（Deira），絕不能錯過這兩座相鄰的感官殿堂，深刻感受阿拉伯古老貿易的魅力。首先是「杜拜黃金市集」，漫步在木造拱廊下，兩旁數百家店鋪櫥窗流金溢彩，從精緻鑽石、珍珠，到令人瞠目結舌的全套黃金衣飾、皇冠應有盡有，其中更展示了重達64公斤、獲金氏世界紀錄認證的世界最重金戒「泰巴之星（Najmat Taiba）」。這裡所有商品均受政府嚴格監管，品質有保證，且保有傳統議價文化。網友笑稱這裡「連空氣都聞得到黃金的味道」，即便不買金飾，也能在好客的氛圍中感受杜拜身為「黃金之城」的極致奢華。

僅需轉個彎，就能從極致奢華的黃金國度，瞬間走進辛香繚繞的異國日常。「杜拜香料市集」的狹窄巷弄中瀰漫著番紅花、肉桂、乳香與沒藥的濃郁芬芳，店門口堆成小山的色彩繽紛香料與乾果，宛如調色盤般好拍。不過旅遊部落客也貼心提醒，此處觀光客眾多，店員攬客手法相當熱情，常有勾肩搭背或強行推銷試吃的情形，若無購買意願，建議禮貌拒絕並堅定快步通過。

No.6 杜拜購物中心

翻攝FB／Dubai Aquarium&Underwater Zoo、Dubai Mall

緊鄰哈里發塔的杜拜購物中心（Dubai Mall），不僅是百貨，更是一座「室內城市」。佔地約200個足球場大，匯集1,200家店舖與200家餐廳，規模大到甚至提供「車子載人逛街」服務，年訪客破億。館內亮點無數，擁有千萬公升水箱的「杜拜水族館及水下動物園」，可免費拍外牆或穿越48公尺海底隧道；另有1.55億年歷史的「杜拜恐龍」、四層樓高「室內瀑布」及奧運級溜冰場。想追新潮？那千萬別錯過沉浸式樂園「House of Hype」與全球最大VR樂園「Play DXB」。傍晚更推薦至戶外欣賞「杜拜噴泉」，50層樓高的水柱搭配震撼聲光，完全是視覺與聽覺的極致饗宴。

YouTuber愛莉莎莎、親子網紅Leo&Nina與德國老爸等皆曾推薦此處，其中Leo&Nina與德國老爸直呼「說它是百貨公司太小看它了，根本就是一座城市」，並強調來了兩次都逛不完。網友也紛紛留言：「這裡也太大了吧！要多久才能全部逛完」、「好浮誇，好有杜拜的風格」、「也想坐車逛就好」，讓這座超級購物城話題不斷。

No.5 杜拜相框

翻攝FB／Dubai Frame

位於扎比爾公園、被譽為「全球最大相框」的金色地標「杜拜相框（Dubai Frame）」，近期因天后Jolin蔡依林遠赴此地拍攝新歌〈Fish Love〉MV而聲量暴漲。這座高150公尺的建築擁有絕妙的地理位置，透過相框兩側，能同時框住哈里發塔聳立的「新杜拜」與充滿歷史韻味的「舊城區」，強烈的視覺反差讓網友大讚：「從相框不同角度去看市景，相當有特色」、「蠻值得上去看看的，反差感很強」。

館內參觀動線宛如時空穿越：底層透過3D投影與聲光效果展示杜拜從一個小漁村發展成國際大都市的「歷史變遷」；頂層的「現在區」則設有智能透明玻璃地板，踩上去瞬間變透明，直接俯瞰150公尺下的地面。下樓前經過霓虹隧道，還能窺見杜拜對飛天車與太空探索的「未來願景」。建議旅人選在日落前一小時造訪，能一次捕捉到白晝全景、浪漫夕陽，以及夜幕降臨後相框建築本身亮起金光的璀璨丰采。

No.4 未來博物館

翻攝FB／Museum of the Future

誰說博物館只能看古董？杜拜未來博物館（Museum of the Future）將帶你「穿越」到2071年！這座被《國家地理》譽為「全球最美博物館」的地標，其環狀中空的建築外觀極具識別度，外牆覆蓋著杜拜酋長親筆撰寫的阿拉伯書法詩句，象徵著對未來的壯志與願景；入夜後，長達14公里的LED燈條亮起，更呈現出冷冽而優雅的科技美學。

館內七層空間分別探討不同主題，從搭乘模擬電梯前往「希望空間站」體驗軌道生活，到進入數位亞馬遜雨林感受生物工程的療癒力，每一層樓都像是一部可親身參與的互動電影。館方強調，在充滿焦慮的時代，這裡要提供一種「充滿希望」的預言，展示人類如何將當下問題轉化為更美好的未來。隨著藝人Kid及多位網紅強力推薦，這座博物館在近一年聲量穩定上升。遊客紛紛盛讚：「最喜歡有2,400種生物構成的DNA圖書館」、「建築物本身就是一件藝術品」、「來到杜拜千萬不要錯過，大人小孩都覺得好玩」，是含金量極高的杜拜必訪景點。

No.3 朱美拉棕櫚島

翻攝官網／Visit Dubai

被譽為「全球建築史奇蹟」的朱美拉棕櫚島（Palm Jumeirah），是杜拜最具代表性的地標之一。這座人工島從高空俯瞰，宛如一株巨型棕櫚樹向阿拉伯灣延伸，壯麗非凡。來到這裡，不登高一覽全貌就太可惜了！強烈推薦登上位於「The Palm Tower」52樓的觀景台「The View at The Palm」，站在240公尺高空，能360度無死角俯瞰整座島嶼的17片葉鞘、奢華別墅群與湛藍海景，還能遠眺杜拜碼頭天際線。網友盛讚此處的日落美景「絕對值得一訪」，館內更透過數位科技重現當年杜拜酋長克服萬難的造島過程，讓這趟旅程兼具視覺震撼與歷史深度。

除了美景，島上更匯聚頂級度假體驗：亞特蘭提斯酒店擁有全球最大的「水世界冒險樂園」；而「The Palm Tower」50樓的「Aura Skypool」則是世界最高360度無邊際泳池，提供極致的奢華放鬆。2025年初，資深媒體人沈春華在社群分享登上觀景台的360度美景照，絕佳視野再次引發熱議，粉絲紛紛留言：「看了都好想去」、「今年暑假也要帶全家人去走一走」，讓朱美拉棕櫚島穩坐杜拜必訪榜單的前三名。

No.2 帆船酒店

翻攝FB、官網／Jumeirah

這座高達321公尺、屹立於離岸人工島上的杜拜帆船酒店（Burj Al Arab Jumeirah），不僅是杜拜最負盛名的地標，更是全球極致奢華的代名詞。其外觀仿效阿拉伯傳統帆船的優雅姿態，被譽為現代杜拜的燈塔；內部裝潢則大膽運用了近1,590平方公尺的24K金箔，呈現出耀眼奪目的皇室氣派。全館僅設202間複式套房，最小面積即達170平方公尺，搭配24小時專屬管家服務，讓每位貴賓都能感受波斯灣畔的極致尊榮。

帆船酒店的傳奇不僅在於內裝，其設施更是話題製造機。頂部著名的懸臂式直升機停機坪，曾見證無數體育巨星的跨界表演；而延伸入海的豪華露台「The Terrace」則設有兩座絕美泳池與奢華涼亭，是享受陽光的頂級之選。由於酒店門禁極為森嚴，僅限住客或預訂餐飲、導覽的賓客進入，這份神祕感使其討論聲量始終居高不下。旅客除了選擇每晚房價約新台幣5萬元起的極致住宿，現在也能透過90分鐘的「Inside Burj Al Arab」導覽行程深入探索。曾造訪的網友紛紛讚嘆：「單論硬體設施，絕對是全球最豪華」、「住宿查核很嚴格，但親身體驗絕不會失望」、「世界排名前列的知名酒店，值得畢生造訪一次」。

No.1 哈里發塔

翻攝FB／At the Top, Burj Khalifa

毫無懸念，奪下近一年杜拜必訪景點冠軍寶座的，正是傲視全球的「哈里發塔（Burj Khalifa）」。自2010年落成至今，哈里發塔仍以828公尺、169層樓的驚人高度，穩坐「世界第一高樓」與「全球最高人工構造物」的寶座。2011年《不可能的任務：鬼影行動》當中，為了阻止核彈核戰，「阿湯哥」湯姆克魯斯便在哈里發塔外牆徒手攀爬，手套故障險些摔落的經典驚險片段，更讓世人見識到此建築物的宏偉壯觀。

這座直插雲霄的銀色巨塔不僅是杜拜的靈魂地標，更擁有多項世界紀錄，包含最高的居住層數、全球最長移動距離的電梯等。這裡更是全球跨年的終極聖地，2025年元旦以長達9分鐘的煙火秀震撼全球，引爆社群聲量；而剛在現場度過2026年跨年的遊客也直呼：「在哈里發塔下看煙火太壯觀了」、「世界我最富的煙火真的無人能敵」，場面一生必看。

想要登塔俯瞰360度全景，遊客主要有三種選擇：最受歡迎的標準行程是造訪124與125樓的「At the Top」，您可以在戶外露台感受高空風速，或體驗踩上去會碎裂的互動式地板。若想避開旺季漫長的排隊人潮，強烈建議購買直達148樓的「At the Top SKY」，這張VIP門票最大的價值在於「快速通關」與專人引導，能省下超過一小時的等候時間，讓您優雅地在全球最高的室外觀景台享用椰棗與咖啡，並獨享更安靜遼闊的視野。至於追求極致浪漫的旅人，則不可錯過位於152至154樓的「The Lounge」，在全球最高的休息室啜飲日落雞尾酒，將杜拜的繁華盡收眼底。

