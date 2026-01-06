聽新聞
觀察站／台東跨年晚會打破傳統 贏得更多掌聲

聯合報／ 本報記者徐白櫻

近年各縣市辦跨年，多找國外大咖及施放煙火撐場面，卻流於千篇一律，有些場子更淪為首長秀場，冗長致詞破壞現場歡樂氣氛，難以彰顯在地特色。但這次台東跨年不按牌理，意外紅到海內外。

台東成功經驗雖很難複製，卻給縣市政府未來辦跨年活動新的思考方向。

台東有好山好水，連空氣都清新，近年不少作家、藝人移居台東，也有很多人東漂工作後發現「台東的土很黏」，因愛上台東的生活方式，決心在台東落地生根，東海岸獨自美麗的純淨樣貌及悠閒步調成最大亮點，也讓台東縣府以慢經濟為施政主軸。

卑南族天后張惠妹繼五年前在台東家鄉舉辦跨年晚會後，今年再度返回台東跨年，這次更號召比西里岸部落的A-Lin、卡大地布部落桑布伊等人同台，以在地原民歌手當主角，舞台上展露原住民族幽默樂觀的天性，與台下樂迷唱和，玩成一片，輕鬆愜意又自在。

台東縣長饒慶鈴常把「愈在地愈國際」這句話掛在嘴邊，此次跨年也證明，非典型跨年晚會效應大於花大錢找韓星加持的縣市及台北一○一煙火，跨年倒數前兩分鐘匆匆上台的饒慶鈴贏得掌聲，連前立委劉櫂豪、賴坤成等綠營政壇對手都不吝於給饒一個讚賞。

「沒有張惠妹，就沒有台東跨年盛會」，多年來，國內跨年活動已變成一年一度的武林大會，主持人、表演卡司、煙火長度及現場人潮無一不拚場，還要搞創意行銷才能吸引遊客目光。但台東這次突破傳統框架，回歸原住民質樸同樂的一面，不刻意討好觀眾，反而贏得最多掌聲。

