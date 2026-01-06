聽新聞
美食交通兼顧 台東跨年觀光產值衝4億

聯合報／ 記者尤聰光徐白櫻／台東報導

「東！帶我走」跨年演唱會在歌手張惠妹A-Lin等重量級卡司帶動下，逾十萬人湧入台東，線上直播觀看人數更高達廿八萬，創收視高峰。Agoda數據亦顯示，台東住宿搜尋量較往年暴增二點五倍，居全台之冠，全縣訂房率逾九成，市區、溫泉區與網咖包廂幾乎滿房，跨年夜帶動觀光產值達四億元，創下傲人紀錄。

迎接跨年活動，台東縣政府整備交通、活動與消費配套，分區配置大銀幕及美食區疏散人潮，小吃美食多達一百八十六攤，搭配縣府銷售加倍券，整體營業額逾一千兩百萬元。一名燒烤攤老闆說，食材補三次還不夠，單是跨年夜營業額，就抵上平常一星期。

台東縣府協調立榮航空加開兩航班及台鐵四班次列車，張惠妹於飛機上「獻聲」祝福，人未到就先感受台東的熱情氛圍。

「這次跨年真的感覺到人潮回來了。」民宿業者琪琪說，元旦前一周訂房全滿，很多人一住就是三、四天，不只跨年當晚，整個假期住房率都比往年好，營收至少成長三成以上。

這次跨年演唱會的外溢效應也驚人，A-Lin嗨唱歪版娜魯灣情歌，從「那魯one，那魯two，那魯three」唱到那魯7-11」，讓在地娜魯彎大酒店知名度迅速竄升，剛跨完年，業者就接獲今年底跨年訂房，昨日訂房率已衝上五成。

張惠妹 A-Lin 台東 跨年 Agoda 溫泉 觀光 立榮航空 台鐵 民宿

