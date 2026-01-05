台東跨年晚會如豐年祭 對觀眾口味
各地辦跨年晚會，卻很少能在結束後熱度不減。台東跨年活動今年暴紅，關鍵在於天后張惠妹號召族人歌手同樂，前後台呼應交流，猶如放大版部落豐年祭，尤其倒數高潮地方首長退居二線，切中觀眾喜歡的跨年氛圍，直呼「各縣市政府應借鏡」。
阿妹出身台東，二○○三年曾返鄉舉辦第一場返鄉演唱會，二○二○年疫情期間，也曾自掏腰包回台東辦跨年演唱會。台東縣文化處指出，阿妹習慣返鄉回泰安部落參加年祭，今年年祭前一天就是跨年，加上她有回到家鄉與大家一起迎新的想法，雙方一拍即合，促成這次合作。
縣府文化處說，這樣的安排並非刻意規畫，跨年演唱會回到「回家、團聚」的本質，也讓這場演出多了一層情感意義。對台東人而言，不只是請到天后級原民歌手，而是一場情感的回家，所以不像演唱會而是豐年祭。
台東Style的跨年晚會暴紅，藝人全程參與不趕場，在後台區補妝、補飲料及即興伴舞全在鏡頭前真實呈現，也成為此次晚會最大特色。當藝人在台上自曝於後台「補飲料」時，台下觀眾秒懂且齊喊「矮～」，默契十足且隨興自在。無論是隨音樂舞動或台下唱和，演唱會式的互動都讓觀眾情緒嗨到最高點。
歌姬A-Lin幽默發言也讓網友回味無窮，因無主持人串場，現場全靠舞台字幕與觀眾互動，「字幕君」場控一流，如「爆意思你要出來了」、「快玉點出現辣」等文字都博得觀眾會心一笑，原式用語充分展現於整場跨年晚會，網友讚台東連字幕都有小米酒味。
地方鄉親說，縣府角色退一步讓舞台感反而更強，把焦點留給歌手，政治味低，就是純粹的跨年活動，好感度自然大增。
馬來西亞首度直飛台東的包機適逢跨年及元旦，七成遊客一下飛機就想直奔海濱公園聽張惠妹唱歌，熱切程度讓人意外。縣府觀光發展處副處長洪國欽表示，去年六月赴馬來西亞行銷包機時無法以阿妹當號召，當一五六名旅客得知相關訊息後喜出望外，離台後當然樂於分享此趟歡樂旅程。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言