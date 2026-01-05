台東跨年晚會如豐年祭 對觀眾口味

各地辦跨年晚會，卻很少能在結束後熱度不減。台東跨年活動今年暴紅，關鍵在於天后張惠妹號召族人歌手同樂，前後台呼應交流，猶如放大版部落豐年祭，尤其倒數高潮地方首長退居二線，切中觀眾喜歡的跨年氛圍，直呼「各縣市政府應借鏡」。

阿妹出身台東，二○○三年曾返鄉舉辦第一場返鄉演唱會，二○二○年疫情期間，也曾自掏腰包回台東辦跨年演唱會。台東縣文化處指出，阿妹習慣返鄉回泰安部落參加年祭，今年年祭前一天就是跨年，加上她有回到家鄉與大家一起迎新的想法，雙方一拍即合，促成這次合作。

縣府文化處說，這樣的安排並非刻意規畫，跨年演唱會回到「回家、團聚」的本質，也讓這場演出多了一層情感意義。對台東人而言，不只是請到天后級原民歌手，而是一場情感的回家，所以不像演唱會而是豐年祭。

台東Style的跨年晚會暴紅，藝人全程參與不趕場，在後台區補妝、補飲料及即興伴舞全在鏡頭前真實呈現，也成為此次晚會最大特色。當藝人在台上自曝於後台「補飲料」時，台下觀眾秒懂且齊喊「矮～」，默契十足且隨興自在。無論是隨音樂舞動或台下唱和，演唱會式的互動都讓觀眾情緒嗨到最高點。

歌姬A-Lin幽默發言也讓網友回味無窮，因無主持人串場，現場全靠舞台字幕與觀眾互動，「字幕君」場控一流，如「爆意思你要出來了」、「快玉點出現辣」等文字都博得觀眾會心一笑，原式用語充分展現於整場跨年晚會，網友讚台東連字幕都有小米酒味。

地方鄉親說，縣府角色退一步讓舞台感反而更強，把焦點留給歌手，政治味低，就是純粹的跨年活動，好感度自然大增。

馬來西亞首度直飛台東的包機適逢跨年及元旦，七成遊客一下飛機就想直奔海濱公園聽張惠妹唱歌，熱切程度讓人意外。縣府觀光發展處副處長洪國欽表示，去年六月赴馬來西亞行銷包機時無法以阿妹當號召，當一五六名旅客得知相關訊息後喜出望外，離台後當然樂於分享此趟歡樂旅程。