聽新聞
0:00 / 0:00

台東跨年晚會如豐年祭 對觀眾口味

聯合報／ 記者徐白櫻尤聰光／台東報導
台灣樂壇天后張惠妹號召多位原民歌手返鄉歡唱，沒有冗長的主持橋段，跳脫傳統跨年框架。記者徐白櫻／攝影
台灣樂壇天后張惠妹號召多位原民歌手返鄉歡唱，沒有冗長的主持橋段，跳脫傳統跨年框架。記者徐白櫻／攝影

各地辦跨年晚會，卻很少能在結束後熱度不減。台東跨年活動今年暴紅，關鍵在於天后張惠妹號召族人歌手同樂，前後台呼應交流，猶如放大版部落豐年祭，尤其倒數高潮地方首長退居二線，切中觀眾喜歡的跨年氛圍，直呼「各縣市政府應借鏡」。

阿妹出身台東，二○○三年曾返鄉舉辦第一場返鄉演唱會，二○二○年疫情期間，也曾自掏腰包回台東辦跨年演唱會。台東縣文化處指出，阿妹習慣返鄉回泰安部落參加年祭，今年年祭前一天就是跨年，加上她有回到家鄉與大家一起迎新的想法，雙方一拍即合，促成這次合作。

縣府文化處說，這樣的安排並非刻意規畫，跨年演唱會回到「回家、團聚」的本質，也讓這場演出多了一層情感意義。對台東人而言，不只是請到天后級原民歌手，而是一場情感的回家，所以不像演唱會而是豐年祭。

台東Style的跨年晚會暴紅，藝人全程參與不趕場，在後台區補妝、補飲料及即興伴舞全在鏡頭前真實呈現，也成為此次晚會最大特色。當藝人在台上自曝於後台「補飲料」時，台下觀眾秒懂且齊喊「矮～」，默契十足且隨興自在。無論是隨音樂舞動或台下唱和，演唱會式的互動都讓觀眾情緒嗨到最高點。

歌姬A-Lin幽默發言也讓網友回味無窮，因無主持人串場，現場全靠舞台字幕與觀眾互動，「字幕君」場控一流，如「爆意思你要出來了」、「快玉點出現辣」等文字都博得觀眾會心一笑，原式用語充分展現於整場跨年晚會，網友讚台東連字幕都有小米酒味。

地方鄉親說，縣府角色退一步讓舞台感反而更強，把焦點留給歌手，政治味低，就是純粹的跨年活動，好感度自然大增。

馬來西亞首度直飛台東的包機適逢跨年及元旦，七成遊客一下飛機就想直奔海濱公園聽張惠妹唱歌，熱切程度讓人意外。縣府觀光發展處副處長洪國欽表示，去年六月赴馬來西亞行銷包機時無法以阿妹當號召，當一五六名旅客得知相關訊息後喜出望外，離台後當然樂於分享此趟歡樂旅程。

台東 跨年晚會 張惠妹 豐年祭 A-Lin 馬來西亞 元旦

延伸閱讀

最強跨年遭出征 蘇一峰怒：拿張惠妹辦演唱會類比台南茶行？

台東跨年封神 他分析張惠妹做了這些事：不再只是煙火與數字

台東跨年饒慶鈴膜拜天后還失蹤嚇到張惠妹 網曝真相：趁亂偷溜太可愛

張惠妹跨年兩岸熱搜 港人問門票怎買 陸網友：想去台灣的心情達到頂點

相關新聞

強烈大陸冷氣團今晚來襲 這日「冷空氣＋輻射冷卻」低溫下探7度

強烈大陸冷氣團今晚南下，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今晚北東有降雨，明晚起各地轉乾，周三清晨最冷，強烈冷空氣加上輻射冷卻...

影／火流星劃過天際長達3分鐘流星煙塵 天文專家直呼「太罕見了」

今年三大流星雨，首登場的是從去年12月28日到今年1月12日象限儀座流星雨，極大期1月4日清晨，今5日清晨5時21分，屏...

玉山八通關新康吊橋纜繩斷裂 玉管處急喊原路折返、申請全退件

玉山國家公園八通關越嶺步道是熱門登山路線，但有山友回報新康吊橋纜繩毀損，導致橋面嚴重傾斜，無法通行。玉管處表示，該吊橋有...

雙北捷運、公車「乘車碼」正式上路！手機支付搭車前5大重點一次看懂

雙北通勤族搭車支付現在有新選擇！台北捷運、雙北聯營市區公車、新北捷運環狀線近日正式啟用手機「乘車碼」QR Code搭乘服...

嚕嚕米是河馬？ 中台灣燈會掀話題

2026年中台灣元宵燈會尚未登場，話題已在網路延燒，今年燈會攜手芬蘭超人氣IP「姆明一族（The Moomins）」，宣...

羅密歐與茱麗葉25周年巡演 初代主角告別秀

經典法文音樂劇「羅密歐與茱麗葉」25周年初代卡司全球告別巡演，本月22日至25日移師台中國家歌劇院大劇院連演6場；此次除...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。