健保署：加強宣傳假日輕急症中心 4月檢討成效

衛福部推動「周日及國定假日輕急症中心」（ＵＣＣ），迄今滿兩個月，但成效不佳，就醫人數明顯低於預期。台北市醫師工會表示，今年九天春節連假如果未能有效分流急診人潮，衛福部應研擬退場機制。健保署長陳亮妤表示，將依實際成效進行評估，檢討設站位置。

去年春節假期各大醫院湧現急診壅塞，為此，衛福部健保署參考日本作法，推動假日急症中心「周日及國定假日輕急症中心」（Urgent Care Center,ＵＣＣ），收治對象為檢傷分類第四至第五級輕症患者，營運時間周日或連續假日，早上八時至深夜十二時，由基層診所內科、骨科醫師輪值。

由於十三處ＵＣＣ假日一整天收治人數僅三五○人，人數稀少，台北市醫師職業工會呼籲，若經嘗試仍無法達成預期成果，應及時退場止損，另尋其他場址。

衛福部健保署長陳亮妤說，「周日及國定假日輕急症中心」屬於跨司署業務，涉及照護司、醫事司及資訊處等，將依衛福部整體盤點結果推動。之前據點選擇，尊重各地衛生局規畫，經費由健保署主責，未來將依實際成效進行評估，進一步檢視ＵＣＣ設置地點是否合適。

健保署副署長張禹斌表示，依衛福部長石崇良指示，ＵＣＣ上路六個月後，也就是今年四月將進行初步檢討，屆時將蒐集各界意見及就診資料，進一步分析地點、給付方式等。目前南部ＵＣＣ周日就醫情況踴躍，關鍵在於附近醫學中心急診醫師積極向至急診就醫民眾宣導，引導分流就醫，盼台北市、新北市醫學中心急診團隊比照辦理，加強宣導力道。