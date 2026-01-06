假日輕急症中心就診數低迷 醫界促退場

為緩解急診壅塞，衛福部去年十一月二日啟動六都十三處「周日及國定假日輕急症中心」（ＵＣＣ），然就診人數持續低迷，台北市醫師職業工會昨表示，台北、新北五處ＵＣＣ看診人數極低，平均每小時收治一名患者，未能減輕附近醫院急診負擔，不符成本，應研擬退場機制。

健保統計，去年十一月至今，全國十三處ＵＣＣ於假日一整天看診人數僅三五○人，台北市醫師職業工會理事長陳亮甫表示，這數字遠低於一間急救責任醫院一天看診人數，台北、新北五處ＵＣＣ看診人數更低，有些一整天下來收治輕症患者還不到十人。

依據ＵＣＣ規範人員薪資，每天人事成本高達十二萬元，全國十三處約一五六萬元，扣除民眾部分負擔也至少支出一五○萬元。若這三五○名輕症患者至醫學中心急診就醫，健保支出約卅至五十萬元，相較之下，ＵＣＣ成本就高出三至五倍。

陳亮甫點出ＵＣＣ成效不彰三大關鍵原因，首先醫院急診與ＵＣＣ就醫費用落差不大，對於患者來說，至ＵＣＣ就醫，並無誘因。其次，台北、新北市等都會區，民眾於周末或國定假日仍可找到基層診所就醫；再者，ＵＣＣ位置與最壅塞的醫學中心（如台大、林口長庚）急診仍有段距離，民眾擔心如到ＵＣＣ再被轉診到大醫院「白跑一趟」，不如直衝醫學中心急診。

陳亮甫建議，現有的十三處ＵＣＣ應設置目標值，若無法達成預期成果，及時退場，另尋其他場址；政府另考慮設置院前諮詢管道，民眾可透過線上或電話諮詢方式，了解自己可至ＵＣＣ就醫，無須直奔急診。