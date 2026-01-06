聽新聞
0:00 / 0:00

假日輕急症中心就診數低迷 醫界促退場

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

為緩解急診壅塞，衛福部去年十一月二日啟動六都十三處「周日及國定假日輕急症中心」（ＵＣＣ），然就診人數持續低迷，台北市醫師職業工會昨表示，台北、新北五處ＵＣＣ看診人數極低，平均每小時收治一名患者，未能減輕附近醫院急診負擔，不符成本，應研擬退場機制。

健保統計，去年十一月至今，全國十三處ＵＣＣ於假日一整天看診人數僅三五○人，台北市醫師職業工會理事長陳亮甫表示，這數字遠低於一間急救責任醫院一天看診人數，台北、新北五處ＵＣＣ看診人數更低，有些一整天下來收治輕症患者還不到十人。

依據ＵＣＣ規範人員薪資，每天人事成本高達十二萬元，全國十三處約一五六萬元，扣除民眾部分負擔也至少支出一五○萬元。若這三五○名輕症患者至醫學中心急診就醫，健保支出約卅至五十萬元，相較之下，ＵＣＣ成本就高出三至五倍。

陳亮甫點出ＵＣＣ成效不彰三大關鍵原因，首先醫院急診與ＵＣＣ就醫費用落差不大，對於患者來說，至ＵＣＣ就醫，並無誘因。其次，台北、新北市等都會區，民眾於周末或國定假日仍可找到基層診所就醫；再者，ＵＣＣ位置與最壅塞的醫學中心（如台大、林口長庚）急診仍有段距離，民眾擔心如到ＵＣＣ再被轉診到大醫院「白跑一趟」，不如直衝醫學中心急診。

陳亮甫建議，現有的十三處ＵＣＣ應設置目標值，若無法達成預期成果，及時退場，另尋其他場址；政府另考慮設置院前諮詢管道，民眾可透過線上或電話諮詢方式，了解自己可至ＵＣＣ就醫，無須直奔急診。

醫院 國定假日 醫師 看診

延伸閱讀

UCC春節分流急診失效就退場？ 衛福部待盤點

冷氣團一波波 醫院急診壅塞恐再現 醫師工會：UCC成本高但成效令人憂

假日急症中心上路2個月就醫人數上升 醫界：凸顯「這問題」仍存在缺口

雙和醫院爆狼醫性騷事件 多名受害醫控訴院方輕放加害人

相關新聞

強烈大陸冷氣團今晚來襲 這日「冷空氣＋輻射冷卻」低溫下探7度

強烈大陸冷氣團今晚南下，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今晚北東有降雨，明晚起各地轉乾，周三清晨最冷，強烈冷空氣加上輻射冷卻...

影／火流星劃過天際長達3分鐘流星煙塵 天文專家直呼「太罕見了」

今年三大流星雨，首登場的是從去年12月28日到今年1月12日象限儀座流星雨，極大期1月4日清晨，今5日清晨5時21分，屏...

玉山八通關新康吊橋纜繩斷裂 玉管處急喊原路折返、申請全退件

玉山國家公園八通關越嶺步道是熱門登山路線，但有山友回報新康吊橋纜繩毀損，導致橋面嚴重傾斜，無法通行。玉管處表示，該吊橋有...

雙北捷運、公車「乘車碼」正式上路！手機支付搭車前5大重點一次看懂

雙北通勤族搭車支付現在有新選擇！台北捷運、雙北聯營市區公車、新北捷運環狀線近日正式啟用手機「乘車碼」QR Code搭乘服...

嚕嚕米是河馬？ 中台灣燈會掀話題

2026年中台灣元宵燈會尚未登場，話題已在網路延燒，今年燈會攜手芬蘭超人氣IP「姆明一族（The Moomins）」，宣...

羅密歐與茱麗葉25周年巡演 初代主角告別秀

經典法文音樂劇「羅密歐與茱麗葉」25周年初代卡司全球告別巡演，本月22日至25日移師台中國家歌劇院大劇院連演6場；此次除...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。