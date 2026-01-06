聽新聞
0:00 / 0:00

照護缺人力 家總倡長照安排假保障30天

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
民團昨呼籲勞動部、衛福部盡速評估「長期照顧安排假」可行性，做到「照顧不離職」，避免勞動力流失。示意圖。本報資料照片
民團昨呼籲勞動部、衛福部盡速評估「長期照顧安排假」可行性，做到「照顧不離職」，避免勞動力流失。示意圖。本報資料照片

長照三點○今年上路，因照護人力不足，民團昨提出「共融照顧圈」共生社區概念，納入如智慧送餐、交通等創新服務。另呼籲勞動部、衛福部盡速評估「長期照顧安排假」可行性，做到「照顧不離職」，避免勞動力流失。

立法院社會福利及衛生環境委員會委員林月琴、王正旭等人，昨至復華照顧咖啡館考察長照三點○。立委林月琴表示，台灣步入超高齡社會，長照需求愈來愈高，但在大缺工時代很難補足照顧人力，以致長照悲歌持續發生，呼籲政府改善制度僵化、能量不足，照顧者適時舒壓、喘息。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，隨著台灣家庭結構改變， 由子女、家人照顧失能、失智長輩，身心壓力沉重，社區理應共同負擔，打造「共融照顧圈」，納入如智慧送餐、交通等服務，同時落實論人計酬、論質計酬，如此才能將「幸福感」納入長照三點○成效指標。

另建議，在長照經費中，至少編列一成，投入創新研發。參考德、英等國經驗，開放使用者個人帳戶制，提供更具彈性的混合給付作法。

衛福部次長呂建德表示，近幾年來，各地方政府設置社區關懷據點、巷弄長照站、失智據點等，再擴及家庭照顧者共融支持據點，銜接日照中心，及小規模多機能機構、居家服務等，這已符合「共融照顧圈」理念。

為抒解照顧者壓力，今年起試辦為期一年居家喘息服務計畫，安排一名互喘照服員，主責失能、失智者的身體照顧及活動帶領，另有一名家庭照顧者擔任當天值班人員，一起照顧其他被照顧者，讓其他家庭的照顧者得以適度喘息。

至於「長期照顧安排假」，家總理事長陳維萍表示，國內勞動力持續下降，部分原因為照顧失能家人而辭職，政府應正視。家總建議，勞工應有卅天「長期照顧安排假」，保障月薪六成，以民國一一三年平均經常性薪資四點六萬元計算，六成約二萬八千元，若一萬人申請，總經費二點八億元。

長照 家庭照顧假

延伸閱讀

長照3.0上路迎缺工時代 照顧不離職成關鍵課題…家總倡長期照顧安排假

立委赴陸改許可制修法在野放行付委 與白營版併案討論拒抹紅

柯文哲周五拜會藍綠立委推代理孕母 林月琴：拜會黨團較恰當

批藍白不審明年度總預算 綠委：生育補助加碼全落空

相關新聞

強烈大陸冷氣團今晚來襲 這日「冷空氣＋輻射冷卻」低溫下探7度

強烈大陸冷氣團今晚南下，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今晚北東有降雨，明晚起各地轉乾，周三清晨最冷，強烈冷空氣加上輻射冷卻...

影／火流星劃過天際長達3分鐘流星煙塵 天文專家直呼「太罕見了」

今年三大流星雨，首登場的是從去年12月28日到今年1月12日象限儀座流星雨，極大期1月4日清晨，今5日清晨5時21分，屏...

玉山八通關新康吊橋纜繩斷裂 玉管處急喊原路折返、申請全退件

玉山國家公園八通關越嶺步道是熱門登山路線，但有山友回報新康吊橋纜繩毀損，導致橋面嚴重傾斜，無法通行。玉管處表示，該吊橋有...

雙北捷運、公車「乘車碼」正式上路！手機支付搭車前5大重點一次看懂

雙北通勤族搭車支付現在有新選擇！台北捷運、雙北聯營市區公車、新北捷運環狀線近日正式啟用手機「乘車碼」QR Code搭乘服...

嚕嚕米是河馬？ 中台灣燈會掀話題

2026年中台灣元宵燈會尚未登場，話題已在網路延燒，今年燈會攜手芬蘭超人氣IP「姆明一族（The Moomins）」，宣...

羅密歐與茱麗葉25周年巡演 初代主角告別秀

經典法文音樂劇「羅密歐與茱麗葉」25周年初代卡司全球告別巡演，本月22日至25日移師台中國家歌劇院大劇院連演6場；此次除...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。