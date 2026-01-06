照護缺人力 家總倡長照安排假保障30天

長照三點○今年上路，因照護人力不足，民團昨提出「共融照顧圈」共生社區概念，納入如智慧送餐、交通等創新服務。另呼籲勞動部、衛福部盡速評估「長期照顧安排假」可行性，做到「照顧不離職」，避免勞動力流失。

立法院社會福利及衛生環境委員會委員林月琴、王正旭等人，昨至復華照顧咖啡館考察長照三點○。立委林月琴表示，台灣步入超高齡社會，長照需求愈來愈高，但在大缺工時代很難補足照顧人力，以致長照悲歌持續發生，呼籲政府改善制度僵化、能量不足，照顧者適時舒壓、喘息。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，隨著台灣家庭結構改變， 由子女、家人照顧失能、失智長輩，身心壓力沉重，社區理應共同負擔，打造「共融照顧圈」，納入如智慧送餐、交通等服務，同時落實論人計酬、論質計酬，如此才能將「幸福感」納入長照三點○成效指標。

另建議，在長照經費中，至少編列一成，投入創新研發。參考德、英等國經驗，開放使用者個人帳戶制，提供更具彈性的混合給付作法。

衛福部次長呂建德表示，近幾年來，各地方政府設置社區關懷據點、巷弄長照站、失智據點等，再擴及家庭照顧者共融支持據點，銜接日照中心，及小規模多機能機構、居家服務等，這已符合「共融照顧圈」理念。

為抒解照顧者壓力，今年起試辦為期一年居家喘息服務計畫，安排一名互喘照服員，主責失能、失智者的身體照顧及活動帶領，另有一名家庭照顧者擔任當天值班人員，一起照顧其他被照顧者，讓其他家庭的照顧者得以適度喘息。

至於「長期照顧安排假」，家總理事長陳維萍表示，國內勞動力持續下降，部分原因為照顧失能家人而辭職，政府應正視。家總建議，勞工應有卅天「長期照顧安排假」，保障月薪六成，以民國一一三年平均經常性薪資四點六萬元計算，六成約二萬八千元，若一萬人申請，總經費二點八億元。