重組肉標示不全 丸龜製麵挨罰

食藥署執行「一一四年特色美食餐飲業稽查專案」，共查核一八三家業者，抽驗相關食材及餐點二○七件，昨公布結果，五家不合格，知名「丸龜製麵」名列其中，基隆店使用重組肉，雖在食品標示了「重組肉」，但漏寫「僅供熟食」等四字，依規定裁處三萬元。

食藥署中區管理中心主任林旭陽表示，凡是包裝、散裝及餐飲場所販售的重組肉、注脂肉食品，都必須在品名旁顯著標示「重組」、「注脂」或等同字義，並加註「僅供熟食」、「熟食供應」等醒語，丸龜製麵基隆店違反相關規定，而被罰款。

此外，桃園「從心From the heart Bistronomie」使用美國牛肉，但業者並未標示原產地，依法裁處三萬元。新北市「Eat enjoy意享美式廚房」ＧＨＰ複查不合格，原材料、半成品及成品未離地貯放等，裁處六萬元。高雄「野島日式料理」則因未登錄食品業者登錄平台，依法裁處三萬元；花蓮「雙蔓印度餐廳」技術證照人員持證比例不符合規定，依法裁處三萬元。

日本烏龍麵連鎖店「丸龜製麵」違規上榜，使用重組肉卻未標示。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，重組肉含有磷酸鹽，屬於高磷食物，腎臟功能不佳者必須提高警覺，嚴格限制攝取。

「重組肉品並不違法，但須要明確標示供消費者選擇。」顏宗海說，重組肉添加合法食品添加劑，將不同部位的肉塊或碎肉黏合、壓型，添加劑磷酸鹽具有防腐、抑菌、抗氧化等效果，需高溫烹煮，因小碎肉易受汙染，未完全煮熟食用，可能引起細菌性食物中毒，註記「僅供熟食」等醒語，有其必要性。

顏宗海表示，現行規定重組肉每公斤磷含量上限為三公克，若常吃加工品，總量可能超標。成人每日建議不超過八○○毫克，過量恐造成高血磷症，引發血管鈣化、心血管疾病等嚴重併發症。一般人若攝取過多含磷食品，多喝水可幫助排出體外，但慢性腎病與洗腎患者無法有效排出多餘磷，務必謹慎食用。