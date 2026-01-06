研議食品警示紅綠燈 揪鹽、糖超標

因外食比例偏高，過重、肥胖者人數逐年增加，衛福部著手研議「食品警示紅綠燈標示」，初步研議以鹽、糖含量為兩大評估指標，適用對象為包裝食品，新制上路後，如其中一項，超過標準，外包裝將被貼上紅色警示，提醒消費者養成減糖、減鹽等飲食習慣。

國健署自一一三年一月三日公布施行「營養及健康飲食促進法」，上路滿二年，期間持續推動政策、健康飲食，包括，請營養師走進社區，協助鄉親里民建立正確的飲食習慣。截至一一四年底，全國累計布建八十五處社區營養推廣中心及分中心，一六四名專職社區營養師駐點社區，守護長者健康。

不過，兩名監委調查發現，國內現行食品標示方式並不友善易懂，難辨識食品加工程度及健康風險，缺乏警示作用。如長期攝取分類中的「超加工食品」，恐增加肥胖、糖尿病、心血管疾病及腸道失衡等慢性疾病風險，但衛福部對「超加工」食品尚未建立系統性定義與管理架構，要求衛福部檢討改進。

衛福部昨天表示，國健署、食藥署跨單位著手研議「食品警示紅綠燈標示」，幫助消費者快速地辨識包裝食品的鹽糖含量，如有具體規定及定案、上路時程，將盡速對外公布，協助民眾購買食物時，做出健康選擇，降低高血壓、高血糖等慢性病風險。

國健署社區健康組組長劉家秀指出，國內外食人口眾多，普遍面臨高鹽、高糖，攝取過多飽和脂肪與熱量等飲食問題，以致肥胖、三高、心血管疾病風險逐年升高。「營養及健康飲食促進法」目的在於鼓勵民眾少吃鹽和糖，多攝取蔬菜水果，食材應多樣化，促進健康，預防慢性病。

劉家秀強調，飲食中的鈉（鹽）攝取過多，將導致血壓升高及高血壓。如攝取過多糖分則造成「胰島素阻抗」，引發肥胖、糖尿病等代謝問題，為此，透過某些措施，讓民眾「減鹽減糖」，確實有其必要性。

劉家秀說，召開數次專家會議，討論包裝食品營養資訊標示，含鹽量、含糖量為兩大評估指標，另研擬適用範圍，及採用哪種圖形營養資訊。如有共識與決議，就會對外預告，讓業者有所依循，屆時將成為消費者選購時的重要參考依據。