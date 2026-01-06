聽新聞
回響／旅宿業外籍生實習津貼 不得少於最低工資
為補給旅宿人力缺口，交通部開放觀光旅宿業申請外籍生實習，卻因實習生非我國勞工，無法以勞基法保障，觀光署修正實習要點，要求旅宿業者提供實習津貼，不得低於勞動部公告最低工資，但得扣除膳宿費；另實習時間每日不得超過八小時、每周不超過四十小時，新規即日起公布實施。
本報日前報導，勞動部曾接獲一名在北部旅館實習的外籍生陳情，實習時數過長，卻因不適用我國勞動法令，只能轉由主管機關處理，交通部最後因事證不足作罷。後續又因未加保、扣護照等亂象叢生，引起監察委員關注、展開調查。
觀光署表示，已修正「觀光旅館業及旅館業申請外國籍學生來中華民國實習要點」，其中，外籍生從事學習訓練以外的勞務提供或工作事實者，其獎助金及生活津貼合計，不得低於勞動部公告的最低工資標準，並得扣除膳宿費。
此外，外籍生實習每日不超過八小時，每周不超過四十小時；不得於晚間十時至翌晨六時實習，但經外籍生書面同意不在此限。另外，業者在實習期滿後，應核發實習證明書。
