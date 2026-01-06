聽新聞
標下非營利幼兒園就丟給園長撐…教團：政府應要求法人出席園務會議

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導

法人標下非營利幼兒園後，就把幼兒園丟給園長撐，家長如何分辨「負責任的法人」？教團指出，確實不容易，光看名字很難知道背後的治理實力，建議家長打聽口碑，或上教育部「全國教保資訊網」查看評鑑與裁罰紀錄，再實地觀察環境、師生互動。

教保產業工會理事楊秀彥說，家長也可以多查法人的背景，過去有沒有重大爭議等等；也可以觀察園所是否願意主動公開教學理念與財務資訊。

但是，她也直言，不能把所有選擇壓力都丟給家長，制度如果沒有把法人責任設計好，再聰明的家長也不易完全避開風險。

教團指出，非營利法人應把非營利當成一份長期的社會責任，而不是一個標案。更不是每年辦幾場教育訓練就好，而是要建立園內長期、結構化的支持系統。

教保產業工會前理事長簡瑞連表示，像是協助老師跟上新法規與新議題，包括正向管教、兒童人權、親職溝通、與特殊需求兒童照顧等；另一方面，也要看見老師的壓力與情緒需求，例如：「提供員工諮商系統，提供社工、特教老師支援」，讓教保人員在遇到困難時，有人可以討論，不會只是悶著頭撐。

楊秀彥說，主管機關應該要求法人代表固定出席園務會議，每季聽取園所報告；地方政府也應定期召集各法人開會，討論現場困難、人力調度、親師衝突處理等，「而不是等到出事、媒體曝光才各說各話」。

三之三生命教育基金會執行長葛惠指出，非營利制度其實是目前幼教體系中監管最嚴格的一環，不應因個案否定整體，以三之三為例，法人實際走進家長與園所之間，提供申訴與諮詢管道，甚至在親師溝通出現緊張時即時介入，避免衝突擴大，有效幫助現場溝通與支持第一線老師們的行政工作。

法人 幼兒園 標案

