得標當甩手掌櫃 非營利幼兒園亂象多

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
非營利幼兒園上路逾十年，近年來愈來愈多法人團體，標到非營利幼兒園後就撒手不管。新聞示意圖。記者杜建重／攝影
非營利幼兒園上路逾十年，近年來愈來愈多法人團體，標到非營利幼兒園後就撒手不管。新聞示意圖。記者杜建重／攝影

為減輕家長育兒經濟負擔，教育部與非營利法人協力辦理非營利幼兒園，提供平價就學機會。不過，許多非營利審查委員觀察，愈來愈多法人團體標到非營利幼兒園後就撒手不管，對於園務管理置身事外，導致頻頻爆發非營利幼兒園資金、不當管教等亂象。

根據非營利幼兒園實施辦法，非營利法人包括：學校財團法人及醫療法人、幼兒教保相關工會組織、完成法人設立登記之職工福利委員會等，都可向政府提出標案申請。

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣表示，進行非營利幼兒園的「到園檢查」和「績效考評」時，委員發現，法人團體常一個代表都沒到場，全部丟給園長面對，而實務上，這位園長只是法人團體聘請的工作人員而已。

非營利幼兒園推動聯盟執行秘書呂佳旻表示，政府用外包模式推動公共化，卻沒有同步建立非營利法人的治理支持制度，法人很容易被默許成為「只要投標成功就好」，由第一線獨自承擔後果。

呂佳旻指出，目前非營利幼兒園的績效考評仍高度「文件導向」，當制度只檢查紙本、表單與流程，考評很容易變成「合法合規、實務失真」，法人既然選擇承擔非營利幼兒園，就必須持續提升治理能力、長期支撐現場，而不是標到案後就退居二線。

從制度風險來看，呂佳旻提醒，政府選出的法人，其治理能力強弱會直接影響園所品質。若沒有足夠制度與人力協助法人成長，不適任的法人難以被淘汰，最終可能放任、甚至導致園所集體不當管教。非營利幼兒園上路已逾十年，蘇傳臣說，教育部絕對不能漠視這些問題，因為牽涉到的絕對不只是一家幼兒園的運作，更會影響到幼兒的受教權。

教育部國教署表示，績效考評與到園檢查，後續將評估要求法人參與，以利法人即時因應處理 。

幼兒園 標案

