食安與產地雙保證：認明「國產章Q」安心選購國產鰻魚

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
食安與產地雙保證！農業部漁業署請消費者認明「國產章Q」安心選購國產鰻魚。農業部漁業署提供
食安與產地雙重保證！農業部漁業署表示，國產鰻魚肉質細嫩香滑，營養豐富，深受臺灣與日本消費者的青睞。為避免市售不明來源鰻魚或混充進口產品，消費者選購時請認明「國產章Q」之標章-溯源條碼，以保障品質與來源透明。

目前，鰻魚養殖區主要集中在雲林、嘉義等兩地。養至每公斤約4至5尾即達「上市規格」，其肉質肥美細緻，是出口日本的重要品項。另有業者針對內需市場，培養至每公斤約3尾，肉片厚實，適合製作生鮮鰻魚片或高端料理。漁業署指出，臺灣養殖的鰻魚種類包含有日本鰻、太平洋雙色鰻及鱸鰻等，其中以日本鰻為養殖主力，品質與風味最為受消費者喜愛。

鰻魚具有迴游特性，在淡水河川中成長，成熟後回到大海中產卵，孵化的鰻苗又會隨著海流漂游到淡水河川中生長，往復循環。關於養殖鰻魚的生命旅程，從天然捕撈的鰻苗開始，每年11月起從宜蘭及屏東主要河川出海口展開捕撈季節，一路往北至全台沿岸海域，直到翌年2月底止。宜蘭因捕獲量超過九成，成為全台鰻苗的重要產地，每到夜間海岸燈火通明，漁民捕撈鰻苗的畫面壯觀迷人。

捕獲後的鰻苗須經短期人工馴化作業，當鰻苗體色由透明逐漸加深並適應人工餌料後，即可投放置魚塭中進行養殖育成。養殖過程講究水質管理（如pH值、溶氧、排污）、飼料調配與密度控制，以維護良好養殖生產環境讓鰻魚能健康快速成長。農業部亦推動「臺灣良好農業規範（TGAP）」，提升養殖透明度與品質安全。

鰻魚加工流程專業繁複，需於水產加工廠中進行：活鰻先以冰鎮方式讓其鎮靜，再固定頭部，由熟練人員下刀先將鰻魚從頸部到尾部全部剖開、去除魚骨、內臟即可取得完整魚片。魚片經清洗去除黏液後，即可進行蒲燒處理。

大家熟悉的「蒲燒鰻」是經典日式風味代表，工序包括白烤、翻面、再白烤、蒸煮、三次刷醬烘烤，最後急速冷凍封存。每一道程序都精準掌控，讓醬色油亮、香氣四溢的蒲燒鰻成為冷凍調理食品中的頂級享受。部分產品仍可能保留些微軟刺，雖不易哽住，仍建議食用時留意。

除了蒲燒鰻，部分業者也推出生鮮真空冷凍鰻魚片，方便餐廳自製料理或家庭煎、炸、蒸、燉多樣料理使用，風味萬變、營養滿分。鰻魚含有豐富的蛋白質、維生素A、B、C、E群及礦物質，更富含不飽和脂肪酸DHA與EPA，是優質海味蛋白及營養素之來源。

漁業署表示，為避免市售不明來源鰻魚或混充進口產品，消費者選購時請認明「國產章Q」之標章-溯源條碼，保障品質與來源透明。

產銷履歷：每一條鰻魚可追溯至生產地、捕撈日期與處理過程，來源清楚透明，並具有第三方安全驗證。

溯源水產品QR code：快速辨識，包裝標示清楚，消費者一眼即可辨別是否為可溯源之國產水產品。

CAS標章：從原料來源、生產製程、品質管理到成品包裝皆須符合嚴格規範，並定期接受查核與抽驗，確保產品品質安全、來源可靠。

漁業署強調，臺灣的鰻魚養殖技術與加工能力已達世界水準，不論是蒲燒鰻、白鰻片、特色鰻魚料理包，都能在地享受、即熱即食。支持有「國產章Q」的國產鰻魚，不僅能品嚐到頂級滋味，更是對環境永續與在地產業的實質支持。

消費 料理 水產 食安

