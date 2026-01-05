威力彩頭獎連20槓 下期獎金上看4.4億元

快訊

中央社／ 台北5日電

威力彩第115002期今晚開獎，第一區中獎號碼為14、11、34、37、25、19，第二區中獎號碼為04；派彩結果，頭獎槓龜，連20槓，下期（8日）預估銷售新台幣1.15至1.25億元，頭獎上看4.4億元。

貳獎槓龜。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

威力彩 頭獎 台彩

