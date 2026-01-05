Taiwan Top團隊齊聚 河床劇團等16團獲加碼獎勵
文化部今天首度邀請114年度Taiwan Top演藝團隊齊聚辦桌，頒發總金額500萬元獎勵金加碼給16組獲選Taiwan Top年度最佳團隊，文化部長李遠說，將再加碼共千萬元，讓表藝更蓬勃。
今年獲獎團隊包含高雄市管樂團、驫舞劇場、臺北木偶劇團、河床劇團，各獲得「Taiwan Top年度最佳團隊」新台幣50萬元獎勵金。
另外，對位室內樂團、翃舞製作、身聲劇場、榮興客家採茶劇團、財團法人台北愛樂文教基金會、微光製造、義興閣掌中劇團、FOCASA馬戲團、烏犬劇場、故事工廠、薪傳歌仔戲劇團、唱歌集音樂劇場12組團隊，各獲得25萬元獎勵金。
「TT之夜」年度交流活動今年將衛武營戲劇院轉化在地文化辦桌現場，讓平日在此揮灑汗水的藝術工作者卸下表演者身分，在舞台上圍爐。這也是表演藝術團隊首度有聯合尾牙餐敘，團隊互相認識聊天，備感溫馨。衛武營藝術總監簡文彬剛開完刀帶傷還跳「衛武營小天鵝」娛樂大家，氣氛熱烈。
李遠開心表示，表演藝術真的很迷人，「作為文化部長，我盡量去找預算做出貢獻。」李遠說，今天晚上特別以辦桌形式呈現，一方面是他自己喜歡熱鬧，「假如預算多一點，未來也許可以成為一個3天2夜的狂歡」。
國藝會董事長林淇瀁表示，Taiwan Top不只是一個榮譽的象徵，同時也承載每一位表演藝術工作者對藝術永不妥協的執著與成就。林淇瀁特別感謝評鑑委員用一整年時間走訪台灣各地，深入各個不同劇場、演出場地，透過演出評鑑、到團訪視以及營運觀察。
獲得50萬元獎勵金的高雄市管樂團藝術總監王戰說，「高雄市管樂團會一直努力下去」；團長林桐毅則說，王戰最常勉勵大家「沒有最好，只有更好」，高雄市管樂團會一直持續努力。
驫舞劇場藝術總監陳武康表示，今年是驫舞劇場20年，將帶著這份祝福開啟第30年，希望讓舞蹈感染更多人。臺北木偶劇團主演吳聲杰表示，團隊創辦於2010年，在團長林永志帶領下堅持傳統，帶台灣傳統藝術走出去，讓更多人看見，「台灣go go go」。
河床劇團編導郭文泰表示，河床劇團已成立27年，能夠在台灣一起往前走，與很多厲害的藝術家一起創作，非常感動，「我們會一直繼續加油」。
