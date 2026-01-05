長照3.0上路迎缺工時代 照顧不離職成關鍵課題…家總倡長期照顧安排假

快訊

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
家庭照顧者關懷總會理事長陳維萍（右2）說，台灣勞動力持續下降，應正視照顧不離職議題，一旦為了照顧家人離開職場，再度回到職場比例偏低，勞動部應評估「長期照顧安排假」可行性，避免勞動力流失。記者沈能元／攝影
長照3.0今年正式上路，大缺工時代下，如何在保留勞動力及照顧家人間取得平衡。家庭照顧者關懷總會理事長陳維萍說，台灣人口持續負成長，勞動力持續下降，應正視照顧不離職議題，一旦為了照顧家人離開職場，再度回到職場比例偏低，或職場不友善，讓勞工不敢請假照顧家人，勞動部應評估「長期照顧安排假」的可行性，避免勞動力流失。

立法院社會福利及衛生環境委員會委員林月琴、王正旭等人，今至復華照顧咖啡館考察長照3.0。立委林月琴說，長照預算自2016年49.4億元增至2025年926億元，漲幅約18.8倍，服務據點也從2017年720處增至2024年15051處，幅約20.9倍，但照顧人力自2016年的2萬5194，增至2024年的10萬421人，僅約成長4倍，但如今需服務75萬多人，兩者存在很大的落差。

依家總民國106年「在職照顧者狀況調查」，發現每周投入逾20小時在家照顧的「在職照顧者」平均照顧約8年，其中40至55歲占73%，44%擔任主管職位，37%年資超過10年以上，近半數達49%在前六個月最混亂不安。立委林月琴今於考察後表示，她長期倡議長照安排假，勞動部與衛福部應盡速研議，落實照顧不離職，要求勞動部應針對長照安排假評估可行性·於三個月送交相關報告。

家總秘書長陳景寧說，目前規畫勞工每年應有30天，保障月薪6成的有薪假，以民國113年平均經常性薪資為4.6萬元計算，6成薪約2.8萬元，若有一萬人申請，總經費為2.8億元，對國家財政衝擊有限，呼籲勞動部進行財務風險評估，並擬定試辦計畫，顯示政府對被照顧者的重視。

目前全台約近90萬名失能者需要照顧者照顧，依衛福部統計，近7成照顧者沒有就業，其中又以中壯年族群居多。家總表示，照顧者平時已面對照顧的沉重壓力，若又陷入經濟壓力，更是雪上加霜。並於去年推出全台首創「帶長輩上班」計畫，希望讓照顧者達到「長輩去日照中心上學，你去上班賺錢」目標，期盼減輕照顧者壓力，降低長照悲歌發生的機會。

長照 勞動部 林月琴 家人 壓力 勞動力 衛福部

