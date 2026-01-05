快訊

委內瑞拉總統馬杜洛動向美媒全程直播 搭直升機被押往紐約市受審

咖啡廳讀書遇阿北助解題⋯身分竟是名師 網笑讚：文昌帝君顯靈

台9線南迴公路3車追撞事故 休旅車被大車壓平1死2傷

今彩539第115004期開獎

中央社／ 台北5日電

今彩539第115004期開獎，中獎號碼16、10、39、34、18。3星彩中獎號碼544，4星彩中獎號碼2534。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

今彩539 台彩

延伸閱讀

威力彩第115001期開獎

今彩539第115001期開獎

中信集團吉祥物添新成員 台彩喜鵲與石虎亮相

財神來了！大樂透頭獎1億元1注獨得 獎落苗栗頭份

相關新聞

強烈大陸冷氣團今晚來襲 這日「冷空氣＋輻射冷卻」低溫下探7度

強烈大陸冷氣團今晚南下，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今晚北東有降雨，明晚起各地轉乾，周三清晨最冷，強烈冷空氣加上輻射冷卻...

影／火流星劃過天際長達3分鐘流星煙塵 天文專家直呼「太罕見了」

今年三大流星雨，首登場的是從去年12月28日到今年1月12日象限儀座流星雨，極大期1月4日清晨，今5日清晨5時21分，屏...

玉山八通關新康吊橋纜繩斷裂 玉管處急喊原路折返、申請全退件

玉山國家公園八通關越嶺步道是熱門登山路線，但有山友回報新康吊橋纜繩毀損，導致橋面嚴重傾斜，無法通行。玉管處表示，該吊橋有...

雙北捷運、公車「乘車碼」正式上路！手機支付搭車前5大重點一次看懂

雙北通勤族搭車支付現在有新選擇！台北捷運、雙北聯營市區公車、新北捷運環狀線近日正式啟用手機「乘車碼」QR Code搭乘服...

長照3.0上路迎缺工時代 照顧不離職成關鍵課題…家總倡長期照顧安排假

長照3.0今年正式上路，大缺工時代下，如何在保留勞動力及照顧家人間取得平衡。家庭照顧者關懷總會理事長陳維萍說，台灣人口持...

民眾提案廢除車輛改裝檢舉 交部：會依規定審查

有民眾提案應該廢除開放檢舉車輛改裝，交通部則回應，車輛改裝應按照規定，遭民眾檢舉案件將先依法審查，若有疑慮才會要車主至監...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。