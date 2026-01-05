快訊

委內瑞拉總統馬杜洛動向美媒全程直播 搭直升機被押往紐約市受審

咖啡廳讀書遇阿北助解題⋯身分竟是名師 網笑讚：文昌帝君顯靈

台9線南迴公路3車追撞事故 休旅車被大車壓平1死2傷

聽新聞
0:00 / 0:00

影／火流星劃過天際長達3分鐘流星煙塵 天文專家直呼「太罕見了」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣滿州國小、台灣親子觀星會架設在滿洲國小流星監視器今天清晨5時21分紀錄到罕見一刻，火流星劃過天際後出現逾3分鐘流星煙塵，屏東星空大使施世治形容「太壯觀、太罕見」。圖／屏東縣滿州國小、台灣親子觀星會提供
屏東縣滿州國小、台灣親子觀星會架設在滿洲國小流星監視器今天清晨5時21分紀錄到罕見一刻，火流星劃過天際後出現逾3分鐘流星煙塵，屏東星空大使施世治形容「太壯觀、太罕見」。圖／屏東縣滿州國小、台灣親子觀星會提供

今年三大流星雨，首登場的是從去年12月28日到今年1月12日象限儀座流星雨，極大期1月4日清晨，今5日清晨5時21分，屏東縣滿州國小、台灣親子觀星會架設在滿洲國小流星監視器記錄到罕見一刻，火流星劃過天際後出現逾3分鐘流星煙塵，屏東星空大使施世治形容「太壯觀！太罕見！」

施世治興奮說，今天清晨天氣很好且沒有太多的雲，由台灣親子觀星會、滿州國小架設在滿洲國小樓頂流星監視器紀錄到罕見的一刻，這顆火流星今天清晨5時21分拍到，除了亮度很亮，最特別的是造成流星煙塵持續超過3分鐘以上「實在是太壯觀了」。

施世治說，一般的流星比較小顆跟空氣摩擦一下子就會結束，這顆比較大顆，摩擦的接觸面積較大，時間較長，因此煙塵較明顯，而且煙塵持續很久，是多數人一輩子都遇不到一次。

「我自己目視都還沒看過這麼久的煙塵，煙塵能夠有幾秒就算很長！」施世治說，這是非常、非常少見，且今天天氣很好，影片紀錄的非常清楚，將煙塵持續改變樣子一直紀錄到不見，持續的非常久。

美國旅居日本的國際隕石專家Dirk Ross說，這顆火流星會有墜落的隕石，而原流星體本身重量可能是百公斤級的。

台灣親子觀星會吳雪瑞由清境觀星園與滿州國小這兩個流星監視器的影像綜合計算，認為假若有隕石其墜落地點會距離台灣的陸地沒有很遠。施世治說，這顆火流星從太平洋的方向往滿州方向飛來，距離滿州沒有很遠，所以在滿州才可以看得到這麼清楚。

施世治也提到，這幾年因為行車記錄器的畫質，感光度越來越好，很多學校單位、天文同好家中也都會裝流星監視器，或是行車記錄器等，也因此讓流星被看到機會越來越多。

屏東縣滿州國小、台灣親子觀星會架設在滿洲國小流星監視器今天清晨5時21分紀錄到罕見一刻，火流星劃過天際後出現逾3分鐘流星煙塵，屏東星空大使施世治形容「太壯觀！太罕見！」。圖／屏東縣滿州國小、台灣親子觀星會提供
屏東縣滿州國小、台灣親子觀星會架設在滿洲國小流星監視器今天清晨5時21分紀錄到罕見一刻，火流星劃過天際後出現逾3分鐘流星煙塵，屏東星空大使施世治形容「太壯觀！太罕見！」。圖／屏東縣滿州國小、台灣親子觀星會提供
屏東縣滿州國小、台灣親子觀星會架設在滿洲國小流星監視器今天清晨5時21分紀錄到罕見一刻，火流星劃過天際後出現逾3分鐘流星煙塵，屏東星空大使施世治形容「太壯觀！太罕見！」。圖／屏東縣滿州國小、台灣親子觀星會提供
屏東縣滿州國小、台灣親子觀星會架設在滿洲國小流星監視器今天清晨5時21分紀錄到罕見一刻，火流星劃過天際後出現逾3分鐘流星煙塵，屏東星空大使施世治形容「太壯觀！太罕見！」。圖／屏東縣滿州國小、台灣親子觀星會提供

監視器 親子 隕石

延伸閱讀

要拚演唱會經濟！桃園新巨蛋Q2招商 專家點出成敗關鍵

高雄「心衛之狼」市府擬蓋牌半年 社安網專家：行政體系選擇靜默

雲林無照19歲騎士載友人對撞小貨車雙亡 監視器畫面曝光

電子煙比香菸安全？ 專家：反而難以戒斷

相關新聞

強烈大陸冷氣團今晚來襲 這日「冷空氣＋輻射冷卻」低溫下探7度

強烈大陸冷氣團今晚南下，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今晚北東有降雨，明晚起各地轉乾，周三清晨最冷，強烈冷空氣加上輻射冷卻...

影／火流星劃過天際長達3分鐘流星煙塵 天文專家直呼「太罕見了」

今年三大流星雨，首登場的是從去年12月28日到今年1月12日象限儀座流星雨，極大期1月4日清晨，今5日清晨5時21分，屏...

玉山八通關新康吊橋纜繩斷裂 玉管處急喊原路折返、申請全退件

玉山國家公園八通關越嶺步道是熱門登山路線，但有山友回報新康吊橋纜繩毀損，導致橋面嚴重傾斜，無法通行。玉管處表示，該吊橋有...

雙北捷運、公車「乘車碼」正式上路！手機支付搭車前5大重點一次看懂

雙北通勤族搭車支付現在有新選擇！台北捷運、雙北聯營市區公車、新北捷運環狀線近日正式啟用手機「乘車碼」QR Code搭乘服...

長照3.0上路迎缺工時代 照顧不離職成關鍵課題…家總倡長期照顧安排假

長照3.0今年正式上路，大缺工時代下，如何在保留勞動力及照顧家人間取得平衡。家庭照顧者關懷總會理事長陳維萍說，台灣人口持...

民眾提案廢除車輛改裝檢舉 交部：會依規定審查

有民眾提案應該廢除開放檢舉車輛改裝，交通部則回應，車輛改裝應按照規定，遭民眾檢舉案件將先依法審查，若有疑慮才會要車主至監...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。