影／火流星劃過天際長達3分鐘流星煙塵 天文專家直呼「太罕見了」

今年三大流星雨，首登場的是從去年12月28日到今年1月12日象限儀座流星雨，極大期1月4日清晨，今5日清晨5時21分，屏東縣滿州國小、台灣親子觀星會架設在滿洲國小流星監視器記錄到罕見一刻，火流星劃過天際後出現逾3分鐘流星煙塵，屏東星空大使施世治形容「太壯觀！太罕見！」

施世治興奮說，今天清晨天氣很好且沒有太多的雲，由台灣親子觀星會、滿州國小架設在滿洲國小樓頂流星監視器紀錄到罕見的一刻，這顆火流星今天清晨5時21分拍到，除了亮度很亮，最特別的是造成流星煙塵持續超過3分鐘以上「實在是太壯觀了」。

施世治說，一般的流星比較小顆跟空氣摩擦一下子就會結束，這顆比較大顆，摩擦的接觸面積較大，時間較長，因此煙塵較明顯，而且煙塵持續很久，是多數人一輩子都遇不到一次。

「我自己目視都還沒看過這麼久的煙塵，煙塵能夠有幾秒就算很長！」施世治說，這是非常、非常少見，且今天天氣很好，影片紀錄的非常清楚，將煙塵持續改變樣子一直紀錄到不見，持續的非常久。

美國旅居日本的國際隕石專家Dirk Ross說，這顆火流星會有墜落的隕石，而原流星體本身重量可能是百公斤級的。

台灣親子觀星會吳雪瑞由清境觀星園與滿州國小這兩個流星監視器的影像綜合計算，認為假若有隕石其墜落地點會距離台灣的陸地沒有很遠。施世治說，這顆火流星從太平洋的方向往滿州方向飛來，距離滿州沒有很遠，所以在滿州才可以看得到這麼清楚。

施世治也提到，這幾年因為行車記錄器的畫質，感光度越來越好，很多學校單位、天文同好家中也都會裝流星監視器，或是行車記錄器等，也因此讓流星被看到機會越來越多。 屏東縣滿州國小、台灣親子觀星會架設在滿洲國小流星監視器今天清晨5時21分紀錄到罕見一刻，火流星劃過天際後出現逾3分鐘流星煙塵，屏東星空大使施世治形容「太壯觀！太罕見！」。圖／屏東縣滿州國小、台灣親子觀星會提供 屏東縣滿州國小、台灣親子觀星會架設在滿洲國小流星監視器今天清晨5時21分紀錄到罕見一刻，火流星劃過天際後出現逾3分鐘流星煙塵，屏東星空大使施世治形容「太壯觀！太罕見！」。圖／屏東縣滿州國小、台灣親子觀星會提供