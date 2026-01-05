強烈大陸冷氣團今晚來襲 這日「冷空氣＋輻射冷卻」低溫下探7度

強烈大陸冷氣團今晚南下，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今晚北東有降雨，明晚起各地轉乾，周三清晨最冷，強烈冷空氣加上輻射冷卻影響，低溫下探7度，周五強烈冷空氣減弱，各地氣溫短暫回暖，但周日至下周一東北季風增強，北東溫度再下降。

鄭傑仁說，今晚北部、東半部、恆春半島有局部零星降雨，明（6日）東半部、恆春半島有局部短暫降雨，北部逐漸轉乾，中南部則為多雲到晴的天氣。

周三至周六（7至10日）各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫降雨；周日至下周一（11、12日）東北季風增強，北部、宜蘭降溫，基隆北海岸、東半部、大台北山區、恆春半島有局部短暫降雨。

溫度部分，鄭傑仁指出，周二白天北部、宜蘭高溫約15、16度，中部、花蓮19至21度，南部、台東22至24度，清晨西半部、宜蘭低溫約11至14度，花東16、17度，中南部近山區受到輻射冷卻影響恐出現10度以下低溫。

鄭傑仁表示，周三是這波強烈冷空氣最冷的時候，周三至周六中部以北、宜蘭9至13度，南部、花東13至16度，局部空曠地區低溫下探7度。

鄭傑仁提及，未來一周中南部日夜溫差大，周四至周六北部溫差也有10至13度；另外，高山路面有結冰機率，提醒民眾需多留意。