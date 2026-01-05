強烈大陸冷氣團今晚來襲 這日「冷空氣＋輻射冷卻」低溫下探7度
強烈大陸冷氣團今晚南下，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今晚北東有降雨，明晚起各地轉乾，周三清晨最冷，強烈冷空氣加上輻射冷卻影響，低溫下探7度，周五強烈冷空氣減弱，各地氣溫短暫回暖，但周日至下周一東北季風增強，北東溫度再下降。
鄭傑仁說，今晚北部、東半部、恆春半島有局部零星降雨，明（6日）東半部、恆春半島有局部短暫降雨，北部逐漸轉乾，中南部則為多雲到晴的天氣。
周三至周六（7至10日）各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫降雨；周日至下周一（11、12日）東北季風增強，北部、宜蘭降溫，基隆北海岸、東半部、大台北山區、恆春半島有局部短暫降雨。
溫度部分，鄭傑仁指出，周二白天北部、宜蘭高溫約15、16度，中部、花蓮19至21度，南部、台東22至24度，清晨西半部、宜蘭低溫約11至14度，花東16、17度，中南部近山區受到輻射冷卻影響恐出現10度以下低溫。
鄭傑仁表示，周三是這波強烈冷空氣最冷的時候，周三至周六中部以北、宜蘭9至13度，南部、花東13至16度，局部空曠地區低溫下探7度。
鄭傑仁提及，未來一周中南部日夜溫差大，周四至周六北部溫差也有10至13度；另外，高山路面有結冰機率，提醒民眾需多留意。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言